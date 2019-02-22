Seçmenle dalga geçiyorlar

CHP-HDP-İyi Parti ve son olarak Saadet Partisi’nin katıldığı Millet İttifakı aday belirleme sürecinde çuvalladı. Mersin’de Burhanettin Kocamaz skandalının benzeri İstanbul-Bakırköy’de de yaşandı. 2004 ve 2009’da CHP’den başkan seçilen, 2014’te aday gösterilmeyen Ateş Ünal Erzen, bu kez İYİ Parti’den aday oldu. Seçim için hazırlattığı afişin sol tarafına kendi fotoğrafını koyduran Erzen, sağ tarafına da CHP’li seçmene göz kırpmak için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını koydurdu. CHP ise Erzen’in kendi adayları olarak algılanmaması için bazı afişlerdeki CHP logolarını kestirdi.



GAZİANTEP DE KAFALAR İYİCE KARIŞTI

Belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde silahların çekildiği Gaziantep’te de durum farksız. Son 1 ay içerisinde 3 il başkanı değiştiren parti Şahinbey ilçesinde dikiş tutmadı. CHP’nin aday gösterdiği ilk isim olan Sezgin Sönmez sokakları afişlerle süsletip adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP ise yerine Nöfer Küllük’ün aday gösterileceği konuşuldu. Ancak Küllük ikna edilemeyince Yılmaz Çelik aday olarak bildirildi. Çelik çalışmaları başlamıştı ki CHP bir kez daha fikir değiştirerek Muhittin Sait Köse’yi aday gösterdi.

Ateş Ünal Erzen, seçim afişlerine CHP logosu koydu. Gebze’de SP adayı Burcu Çetinkaya’nın İYİ Parti afişleri ise halen duvarlarda asılı."/>

Kaynak: Yeni Şafak