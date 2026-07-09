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Teknoloji-Bilişim
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Devletten yapay zeka hamlesi! Bunu yapana 5 milyon TL nakit

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IHA Giriş Tarihi:

Devletten yapay zeka hamlesi! Bunu yapana 5 milyon TL nakit

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka geliştiren ve kullanan girişimlere yönelik KOSGEB aracılığıyla verilecek yeni kredi programını açıkladı.

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Foto - Devletten yapay zeka hamlesi! Bunu yapana 5 milyon TL nakit

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KOSGEB aracılığıyla GO Dijital Cüzdan ile sağlanan Yapay Zeka Kredi Programı kapsamında Teknogirişim Rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi desteği sunulacağını bildirdi.

#2
Foto - Devletten yapay zeka hamlesi! Bunu yapana 5 milyon TL nakit

Kacır, program kapsamında yüksek performanslı işlem gücü, güvenli veri depolama altyapıları ile yapay zeka araçlarına erişim ve teknoloji yatırımlarının destekleneceğini belirtti.

#3
Foto - Devletten yapay zeka hamlesi! Bunu yapana 5 milyon TL nakit

Programın teknogirişimlerin büyümesini hızlandıracağını vurgulayan Kacır, "Türkiye’nin yapay zekâ yolculuğuna güç katacağız" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Devletten yapay zeka hamlesi! Bunu yapana 5 milyon TL nakit

Yapay Zeka Kredi Programı’na başvuruların 31 Aralık tarihine kadar yapılabileceği belirtilirken, başvuruların ‘kosgeb.gov.tr’ adresi üzerinden gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

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