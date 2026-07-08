Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Ankara Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Ankara Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan'dan AB talebi
Başkan Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile artık engelleri değil, üyeliğinin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda Türkiye, İtalya, Katar ve Libya olarak başlattıkları Dörtlü İşbirliği Süreci'nin önemli olduğunu, çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti