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Türkiye'yi ayağa kaldıran dehşetin detayları ortaya çıktı: Daha önce kurban kesimi yaptığım için zorlanmadım

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Türkiye'yi ayağa kaldıran dehşetin detayları ortaya çıktı: Daha önce kurban kesimi yaptığım için zorlanmadım

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşini öldürüp parçalara ayırarak büyük bir vahşete imza atan 69 yaşındaki kadının yargılanmasına başlandı.

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Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıran dehşetin detayları ortaya çıktı: Daha önce kurban kesimi yaptığım için zorlanmadım

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Adalet U. (69), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

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Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıran dehşetin detayları ortaya çıktı: Daha önce kurban kesimi yaptığım için zorlanmadım

Savunmasını yapan sanık Adalet U, sabah geç uyandığını, çöp atmaya indiğinde eşini yerde yatarken gördüğünü anlattı. Eşinin tepki vermediğini, akşam saatine kadar beklediğini dile getiren Adalet U, "Ölümünü benden bilirler diye korktum. Öldüğü yere poşet serdim ve nacakla kestim, parçalara böldüm." diye konuştu. Adalet U, daha önce kurban kesimi de yaptığı için zorlanmadığını belirterek, "Kaskatı kesildiği için kanı pıhtılaşmıştı, bu sebeple kanı akmadı. Parçalama işlemi yaklaşık 5-6 saat sürdü. Bu parçaları 5-10 poşete koyup gece muhtelif çöplere attım." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıran dehşetin detayları ortaya çıktı: Daha önce kurban kesimi yaptığım için zorlanmadım

Sonrasında kıyafetlerini yıkadığını, kullandığı poşet ve nacağı ise çöpe attığını anlatan Adalet U, yaşadığı korku nedeniyle oğullarına bir şey söylemediğini, bu sebeple de karakola gidip kayıp ihbarında bulunduklarını dile getirdi. Eşinin yıllarca kendisine kötü davrandığını ileri süren Adalet U, "Üzerimde 40-50 senenin zulmü vardı." dedi. Sanığın oğlu Ferhat U. ise cami cemaatinin arayarak babalarının gelmediğini, kendisinden haber alamadıklarını belirtmesi üzerine arama çalışmalarına başladıklarını anlattı.

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Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıran dehşetin detayları ortaya çıktı: Daha önce kurban kesimi yaptığım için zorlanmadım

Her yeri aradıklarını ancak bir ize rastlamadıklarını dile getiren Ferhat U, şöyle konuştu: "En son cinayet büro devreye girdi, tüm ailemizi karakola aldılar. Daha sonra annemin bu işi itiraf ettiğini söylediler. Evden 13 kamyon çöp çıkardık. Normal bir insandan bahsetmiyoruz dolayısıyla şikayetçi değilim." Süreci anlatan sanığın diğer oğlu Murat U. da annesinin itirafından sonra şok yaşadıklarını ifade etti. Sanık avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek, yeniden rapor alınmasını talep etti. Sanığın gözlem altına alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıran dehşetin detayları ortaya çıktı: Daha önce kurban kesimi yaptığım için zorlanmadım

Olayın geçmişi: Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden Adalet U. (69), kocasının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. Yapılan çalışmalarda Adalet U'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatılmıştı. İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara ulaşılmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adalet U, oğulları Ferhat (48) ve Murat U. (50) ile M.Ö. (65) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adalet U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Yorumlar

Yiğit

Yașasın Zalimler için Cehennem.
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