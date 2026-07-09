Türkiye'yi ayağa kaldıran dehşetin detayları ortaya çıktı: Daha önce kurban kesimi yaptığım için zorlanmadım

Her yeri aradıklarını ancak bir ize rastlamadıklarını dile getiren Ferhat U, şöyle konuştu: "En son cinayet büro devreye girdi, tüm ailemizi karakola aldılar. Daha sonra annemin bu işi itiraf ettiğini söylediler. Evden 13 kamyon çöp çıkardık. Normal bir insandan bahsetmiyoruz dolayısıyla şikayetçi değilim." Süreci anlatan sanığın diğer oğlu Murat U. da annesinin itirafından sonra şok yaşadıklarını ifade etti. Sanık avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek, yeniden rapor alınmasını talep etti. Sanığın gözlem altına alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.