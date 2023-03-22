Seçmen listesindeki o ismi görenler gözlerine inanamadı! Büyük skandal! Rezalet ki ne rezalet

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmen listeleri askıya çıkarıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesi Aşağı Çakmak köyü muhtarlığına gönderilen seçmen listesinde terör örgütü PKK'nın kurucularından ve sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık'ın isminin olduğu görüldü.

Listede Bayık'ın ismini gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İlçenin isminin kirlediğini dile getiren vatandaşlar, seçmen kütüğünde isminin çıkmasında ilçe halkı olarak rahatsız olduklarını söyledi.



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"Bunun listeden isminin çıkarılması lazım"

Vatandaşlardan Fethi Oruç, "Keban ilçesinin Aşağı Çakmak köyüne kayıtlı olduğunu biliyoruz. Seçmen kütüğünde isminin çıkması ilçe halkı olarak bizi rahatsız etti. Milliyetçi, vatan, bayrak sevdalısı insanlarız. Terör örgütü ile bağlantısı olan kişilerin ilçemizde isminin geçmesi bizi son derece rahatsız ediyor. Kimler seçimde seçmeni belirliyorsa bunun bir an önce listeden çıkarılması lazım. Herkes diyor ki 'terör örgütü mensubu Kebanlı', bu bizi son derece rahatsız ediyor.

Biz de Kebanlıyız. Milli takımlarda görev almış birisiyim. Bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi son derece seven insanlarız. Böyle terör örgütü ile bağlantılısı olan insanların ilçemizde anılması ya da ilçemizle birlikte anılması bizi son derece rahatsız ediyor. Ülkemizde yaşamıyorlar ama burada seçim listesinde oy kullanma hakkı var, anlayabilmiş değilim. Terör örgütü mensubunun benimle aynı oyu kullanması bana göre ters ve yanlış. Bu ülkenin vatandaşı olursun, bayrağına, milletine, vatanına sahip olursun eyvallah. Ondan sonra gelip oyunu kullanır, vatandaşlık görevini yaparsın. Siyasi görüşü ne olursa olsun saygı duyarım. Ama ilçemizin bir terör örgütü ile bağdaştırılması bizi son derece rahatsız ediyor" dedi.