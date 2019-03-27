Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı 2019 | Oy kullanırken seçmen kağıdını getirmek gerekir mi?

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler genel seçimleri için çalışmalarına devam ediyor. Oyumu nerede kullanacağım? diyen seçmenlere YSK seçmen sorgulama uygulaması üzerinden vatandaş oyunu nerede kullanacağını öğrenebiliyor. YSK seçmen bilgi kağıdını muhtarlıklar gönderdi. Muhtarlıklardan alınacak seçmen bilgi kağıtlarında hangi okulda, hangi salon ve hangi sandıkta oy kullanımına ilişkin detaylar yer almakta. Peki seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı 2019? İşte detaylar…

Seçmen kağıtları, Türkiye genelinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından muhtarlıklara gönderildi. Muhtarlıklar ise vatandaşlara seçmen bilgi kağıtlarını dağıtmaya başladılar. Seçmen kağıdı ulaşmayan ve bir şekilde kaybedenler, oy kullanıp kullanamayacakları konusunda soru işaretleri yaşıyor. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabiliyor mu? Seçmen bilgi kağıtları olmadan da YSK seçmen sorgulama sayfasıyla oy kullanılacak adres ve sandık öğrenilebiliyor. Oy kullanma anında TC kimlik numaralı bir kimlik belgesi yeterli. Seçmen bilgi kağıdı olmadan da vatandaş oyunu kullanabilecek. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler. Seçmenler nerede oy kullanacağını öğrenmek için YSK'nın internet sitesi üzerinden hangi okulda oyunu kullanacağını öğreniyor.