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Gündem Seçimlerden önce göklere çıkartıyordu şimdi yerin dibine sokuyor! Kılıçdaroğlu gittiği her yerde halkın hedefinde olacak
Gündem

Seçimlerden önce göklere çıkartıyordu şimdi yerin dibine sokuyor! Kılıçdaroğlu gittiği her yerde halkın hedefinde olacak

Yeniakit Publisher
2023-07-30 12:50:00 -
Seçimlerden önce göklere çıkartıyordu şimdi yerin dibine sokuyor! Kılıçdaroğlu gittiği her yerde halkın hedefinde olacak

Gazeteci Fatih Altaylı, Akbelen'de açıklama yaptıktan sonra aracına binerek bölgeyi terk edeceği sırada vatandaşlar tarafından tepki gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı, Akbelen'de açıklama yaptıktan sonra aracına binerek bölgeyi terk edeceği sırada vatandaşlar tarafından tepki gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Bundan böyle gittiği her yerde halkın hedefinde olacak. Üstelik artık kendisine tepki gösterenler “inek hırsızı edepsizler” değil, vergisini ödeyen, bu ülke için sabahtan akşama eşek gibi çalışan, düzgün vatandaşlar olacak." dedi.

 

Altaylı bugünkü yazısında, "Kılıçdaroğlu’nun bu durumunu en iyi 2018 seçimlerinden önce partisinin bir ilçe yöneticisi söylemişti. Kılıçdaroğlu’nun bir mitingini izliyorduk ve yanımda partisinin bir ilçe başkanı vardı. İlçe başkanı bana dönüp, “Fatih Bey, bu adam iyi bir adam ama bundan cacık olmaz. Ayağı asfalta değmemiş. 1990’lardan beri makam arabası ile gezen, halkla alakası olmayan, halkı bilmeyen biri. Genel başkanımız ama iktidar olma ihtimali sıfırın da altında” demişti. Durumun özeti budur." dedi.

"Artık akçeli işlerle ilgili dedikodular bile kendisine yakıştırılmaya ve yakışmaya başladı." ifadelerini kullanan Altaylı, "Açıkçası ben bunlara inanmam. Ama Kemal Bey’i de son bir kez uyarayım. Böyle tepkilerle artık daha sık karşılaşacak. Ona seçimden 1 yıl önce “Aday olmayın, olursanız ve kaybederseniz halk CHP Genel Merkezi’ne saldırır” derken tam da bunu kast ediyordum. Bundan böyle gittiği her yerde halkın hedefinde olacak. Üstelik artık kendisine tepki gösterenler “inek hırsızı edepsizler” değil, vergisini ödeyen, bu ülke için sabahtan akşama eşek gibi çalışan, düzgün vatandaşlar olacak. İnek hırsızın yumruğu adam olanın canını acıtmaz ve onurlu ve dürüst vatandaşların bir lafı bile çok acıtır. Ama dediğim gibi adam olanın." görüşünü aktardı.

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