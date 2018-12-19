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'Seçimi şimdiden kaybettik'

CHP'nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu, partililerin tepkisiyle karşılaştı. CHP'liler şimdiden seçimi kaybettiklerini söyledi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:42
'Seçimi şimdiden kaybettik'

CHP, yoğun uğraşların ardından İBB adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu seçti. İstanbul'u AK Parti'den alabilmek için İP ile ittifaka giren CHP'de İmamoğlu'nun adaylığına tepkiler geçikmedi. İmamoğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra umutsuzluğa kapılan CHP'liler şimdiden seçimi kaybettiklerini itiraf etti.

"Sıkıldık artık kazanamayan adaylara oy vermekten''

CHP'liler yaşadıkları dramı sosyal medyadan dile getirdi. Birçok CHP'li artık kazanamayan adaylara oy vermekten sıkıldıklarını söyledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:42
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

  • hasanhasan28 dk önce
    Gerçekten Muharrem ince en iyi adayları olurdu.Kılıçtaroğlu partisinide,ülkeyi de düşünmüyor kesinlikle.Araştırılması gereken çok sapıkça bir bencilliği var bu adamın.
  • MuhammedMuhammed44 dk önce
    20 yıldır aynı ... binali.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 57 dk önce
    Çok Doğru Bir Tespit. Kesinlikle Katılıyorum Yine Kaybettiniz .Hiç Şüphesiz ki.
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Nasıl bir haberciliktir ya Yazık ! CHP ye mi çalışıyorsunuz Ak Parti Seçmenini şimdiden rehavete sokuyorsunuz ! H

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