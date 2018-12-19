'Seçimi şimdiden kaybettik'

CHP, yoğun uğraşların ardından İBB adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu seçti. İstanbul'u AK Parti'den alabilmek için İP ile ittifaka giren CHP'de İmamoğlu'nun adaylığına tepkiler geçikmedi. İmamoğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra umutsuzluğa kapılan CHP'liler şimdiden seçimi kaybettiklerini itiraf etti.

"Sıkıldık artık kazanamayan adaylara oy vermekten''

CHP'liler yaşadıkları dramı sosyal medyadan dile getirdi. Birçok CHP'li artık kazanamayan adaylara oy vermekten sıkıldıklarını söyledi.