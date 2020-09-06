Seçimi kazanırsa NATO’dan çıkacak

Gazetenin Trump’ın yakın çevresine ve kendisi ile daha önce çalışmış kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, yıllardır kapalı kapılar ardında dile getirdiği “NATO’dan çıkma” niyetini olası bir seçim zaferi sonrasında uygulamaya sokabilir.

2018’deki Nato zirvesinde dile getirmişti

Amerikan Başkanı, ülkesinin NATO’dan çekilmesi konusunu son olarak 2018’deki NATO zirvesinde dile getirmişti. Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da bu yaz çıkan kitabında başkanın birçok defa NATO’dan ülkesini çekmeyi dile getirdiğini yazmıştı. Bolton, geçen ay verdiği röportajda ise Trump’ın ekim ayında bir ‘sürpriz’ yaparak seçimlerden hemen önce NATO’dan çekilmeyi vaat edebileceğini söylemişti. Trump döneminde Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevini üstlenen John Kelly de New York Times’a, görevi sırasında en zorlandığı şeyin Trump’ı NATO’dan ayrılma kararından ‘caydırmak’ olduğunu anlatmıştı.