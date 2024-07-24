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Spor Seçimi hangi faktör, nereye taşıdı?!?
Spor

Seçimi hangi faktör, nereye taşıdı?!?

Yeniakit Publisher
2024-07-24 13:35:00 -
Seçimi hangi faktör, nereye taşıdı?!?

Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde 5 oy farkla Mehmet Büyükekşi’nin önünde bitiren eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF’nin yeni başkanı seçildi. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Umarız Türk futbolu için kalıcı ve istikrarlı bir dönem yaşarız.

Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde 5 oy farkla Mehmet Büyükekşi’nin önünde bitiren eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF’nin yeni başkanı seçildi. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Umarız Türk futbolu için kalıcı ve istikrarlı bir dönem yaşarız. 

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