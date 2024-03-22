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Siyaset Seçime günler kala takdir toplayan hareket! Şadi Yazıcı'ya mesaj yağdı: Keşke herkes sizin gibi olsa...
Siyaset

Seçime günler kala takdir toplayan hareket! Şadi Yazıcı'ya mesaj yağdı: Keşke herkes sizin gibi olsa...

Yeniakit Publisher
2024-03-22 09:07:00 -
Seçime günler kala takdir toplayan hareket! Şadi Yazıcı'ya mesaj yağdı: Keşke herkes sizin gibi olsa...

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP'li rakibi Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenazesine katıldı. Yazıcı'nın bu hareketi büyük takdir topladı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, takdir toplayan bir harekete imza atarak CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı.

"ÇOK KIYMETLİ BİR DAVRANIŞ"

Cenaze törenine katıldığı anlardan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yazıcı'nın gönderisinin altına "Centilmenlik bunu gerektirir. Tebrikler değerli başkanım", "Keşke herkes sizin gibi olsa", "Çok kıymetli bir davranış", "Tebrikler Şadi Başkan", "Rekabet gelip geçicidir, aslolan insan kalabilmek" şeklinde yorumlar yapıldı.

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