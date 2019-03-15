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Seçimde nasıl oy kullanılacak? | YSK 31 Mart yerel seçim son dakika haberleri

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen bilgi kağıtlarını vatandaşlara dağıtmaya hazırlanırken, 31 Mart’ta tercihini sandığa yansıtacak vatandaşlar ise 2019 yerel seçimlerinde oyumu nasıl kullanacağım sorusunu sormakta. Büyükşehirlerde oy nasıl kullanılacak? İl ve ilçelerde oy nasıl kullanılacak? Seçimde nasıl oy kullanılacak? Oy pusulaları nasıl? Oy nasıl kullanılır? İşte detaylar.

15 Mart 2019 Cuma 10:32

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen bilgi kağıtlarını vatandaşlara dağıtmaya hazırlanırken, 31 Mart’ta tercihini sandığa yansıtacak vatandaşlar ise 2019 yerel seçimlerinde oyumu nasıl kullanacağım sorusunu sormakta. Büyükşehirlerde oy nasıl kullanılacak? İl ve ilçelerde oy nasıl kullanılacak? Seçimde nasıl oy kullanılacak? Oy pusulaları nasıl? Oy nasıl kullanılır? İşte detaylar.

Seçmenler, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimle ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Seçimlere kısa bir süre kala, 'Nerede oy kullanacağım?' ve 'Hangi sandıkta oy kullanacağım?' gibi soruların yanıtı internetten araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar... Nerede oy kullanacağım, nerede oy kullanacağım 2019, YSK sandık görevlisi, binadaki seçmen listesi, YSK seçmen sorgulama 2019, muhtarlık seçmen listesi sorgulama, oyumu nerede kullanacağım 2019, YSK sandık görevlisi başvuru 2019

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

yerel seçimde, önemli bir uygulama daha hayata geçecek. 24 Haziran seçimlerindeki tek zarf tek sandık uygulaması, 31 mart yerel seçimlerinde de geçerli olacak. Seçmen, ayrı ayrı olan belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi ve muhtar oy pusulaları üzerinde tercihini yapacak. Hepsini, YSK logolu tek zarfa koyarak sandığı atacak.

31 Mart yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullanacak?

Amaç oy pusulalarının yanlış zarfa konulmasını engellemek ve sayısı 1 milyonu bulan geçersiz oyların önüne geçmek. Son 24 Haziran 2018 seçimlerinde 59 milyon 354 bin 840 kayıtlı seçmenden, 51 milyon 178 bin 630'u sandık başına gitti. Kullanılan oyların 50 milyon 125 bin 400'ü geçerli sayılırken, 1 milyon 53 bin 230'u geçersiz çıktı. Geçersiz oylar, kullanılan oyların yüzde 2.1'ine denk düştü. 16 Nisan referandumunda ise kullanılan oyların 844 bin 386'sı geçersiz sayılmıştı.

Partilerin oy pusulasınaki yerleri

Partilerin kura çekimi doğrultusunda birleşik oy pusulasındaki yerleri ise şu şekilde belirlendi:

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. CHP

8. AK Parti

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İYİ Parti

12. HDP

Sandıklar nerede kurulacak?

Büyükşehirlerde, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis ve mahalle muhtarı için oy kullanılacak. İllerde ise; belediye başkanı, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtar için seçim yapılacak.

Parti logosu ve başkan adayı ismi

Belediye başkanlığına dair pusulaların üzerlerinde, o seçim çevresinde seçime katılacağını bildiren partilerin logoları ve altında da başkan adaylarının isimleri yazılı olacak. Belediye meclis üyeliği pusulalarında ise, sadece parti logoları yer alacak. İttifaklar kapsamında, bazı il ve ilçelerde siyasi partiler aday göstermeyeceklerini açıklamışlardı. YSK'ya verilecek listelerde bu il ve ilçelere ilişkin adaylar yer almayacak. YSK verilen listeler üzerinden oy pusulalarını şekillendirecek. Yani aday göstermeyen partilerin logosu başkanlık seçim pusulasında yer almayacak.

Oy verme saatleri

YSK kararına göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis ile bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak. Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:32
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Tekirdağ
  12. Sivas
  13. Siirt
  14. Samsun
  15. Sakarya
  16. Rize
  17. Ordu
  18. Muş
  19. Muğla
  20. Mardin
  21. Kahramanmaraş
  22. Manisa
  23. Malatya
  24. Konya
  25. Kocaeli
  26. Kayseri
  27. Kars
  28. İzmir
  29. İstanbul
  30. Mersin
  31. Hatay
  32. Hakkari
  33. Gümüşhane
  34. Giresun
  35. Gaziantep
  36. Eskişehir
  37. Erzurum
  38. Erzincan
  39. Elazığ
  40. Diyarbakır
  41. Denizli
  42. Bursa
  43. Bitlis
  44. Bingöl
  45. Balıkesir
  46. Aydın
  47. Artvin
  48. Antalya
  49. Ankara
  50. Ağrı
  51. Adıyaman
  52. Adana
  53. 2019 yerel seçimlerinde oyumu nasıl kullanacağım
  54. Büyükşehirlerde oy nasıl kullanılacak?
  55. İl ve ilçelerde oy nasıl kullanılacak?
  56. Seçimde nasıl oy kullanılacak?
  57. Oy pusulaları nasıl?
  58. Oy nasıl kullanılır?

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