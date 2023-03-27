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Dünya Seçim yasalarını ihlal eden 781 kişi gözaltına alındı
Dünya

Seçim yasalarını ihlal eden 781 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 17:54:00 -
Seçim yasalarını ihlal eden 781 kişi gözaltına alındı

Nijerya'da şubat ve martta düzenlenen seçimlerde yasaları ihlal eden 781 kişi gözaltına alındı.

Nijerya'da şubat ve martta düzenlenen seçimlerde yasaları ihlal eden 781 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürü Usman Alkali Baba, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25-26 Şubat'taki devlet başkanlığı seçimleri sırasında 185 yasa ihlalinin tespit edildiğini ve 203 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Ülkede 18 Mart'taki valilik ve eyalet meclisi seçimlerinde de 304 yasa ihlalinin belirlendiği ve 578 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Baba, şüphelilerin mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtti.

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