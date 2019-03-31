Seçim sonuçları 2019 Türkiye geneli partilerin oy oranları | 31 Mart yerel seçim Cumhur ittifakı Millet ittifakı sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları. Yerel seçim 2019 sonuçları son dakika. 57 milyon 93 bin 985 seçmen oy kullandığı 2019 yerel seçimlerinde vatandaşlar Türkiye geneli 2019 yerel seçim sonuçlarını merak ediyor. Yerel seçim sonuçları 2019 AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, DSP oy oranları merakla bekleniyor. Yerel seçim sonuçları, belediye başkanlığı dağılımı, ittifak seçim sonuçları, Cumhur ittifakı seçim sonuçları 2019 Millet ittifakı seçim sonuçları, belediye başkanlığı seçim sonuçları 2019, Türkiye geneli 2019 yerel seçim sonuçları, Türkiye geneli belediye başkanlığı seçim sonuçları 2019 belediye meclis üyesi seçim sonuçları son dakika canlı olarak buradan takip edebilirsiniz.

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Cumhur İttifakı ile ittifakı oluşturan iki partinin bazı illerde gösterdikleri adaylar bölgelere göre şöyle:

İstanbul: AK Parti'li Binali Yıldırım (Cumhur İttifakı)

Edirne: AK Parti'li Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)

Kırklareli: MHP'li Derya Bulut (Cumhur İttifakı)

Tekirdağ: AK Parti'li Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)

Çanakkale: AK Parti'li Ayhan Gider (Cumhur İttifakı)

Balıkesir: AK Parti'li Yücel Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Bursa: AK Parti'li Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)

Bilecik: AK Parti'li Nihat Can (Cumhur İttifakı)

Yalova: AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)

Sakarya: AK Parti'li Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)

Kocaeli: AK Parti'li Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)

İzmir: AK Parti'li Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)

Aydın: AK Parti'li Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı)

Denizli: AK Parti'li Osman Zolan (Cumhur İttifakı)

Uşak: AK Parti'den Mehmet Çakın, MHP'den Muhammet Fatih Erdoğan

Manisa: MHP'li Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)

Kütahya: AK Parti'den Ahmet Sami Kutlu, MHP'den Alim Işık

Afyonkarahisar: AK Parti'den Mehmet Zeybek, MHP'den Fatih Çetinkaya,

Muğla: AK Parti'den Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)

Antalya: AK Parti'li Menderes Türel (Cumhur İttifakı)

Burdur: AK Parti'li Deniz Kurt (Cumhur İttifakı)

Isparta: AK Parti'den Şükrü Başdeğirmen, MHP'den Yusuf Ziya Günaydın

Mersin: MHP'li Hamit Tuna (Cumhur İttifakı)

Adana: MHP'li Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)

Kahramanmaraş: AK Parti'li Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)

Osmaniye: MHP'li Kadir Kara (Cumhur İttifakı)

Hatay: AK Parti'li İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)

Ankara: AK Parti'li Mehmet Özhaseki (Cumhur İttifakı)

Eskişehir: AK Parti'li Burhan Sakallı (Cumhur İttifakı)

Konya: AK Parti'li İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)

Kırşehir: AK Parti'den Yaşar Bahçeci, MHP'den Onur Köksal

Karaman: AK Parti'den Mahmut Sami Şahin, MHP'den Savaş Kalaycı

Aksaray: AK Parti'den Enver Dinçer, MHP'den Sefer Alkan

Niğde: AK Parti'den Emrah Özdemir, MHP'den Hakan Er

Kayseri: AK Partili Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)

Yozgat: AK Parti'den Celal Köse, MHP'den Mehmet Erdemir

Sivas: AK Parti'den Hilmi Bilgin, MHP'den Mehmet Er

Nevşehir: AK Parti'den Rasim Arı, MHP'den Filiz Kılıç

Kırıkkale: AK Parti'den Mehmet Saygılı, MHP'den Serdar Yarar

Çankırı: AK Parti'den Hüseyin Boz, MHP'den İsmail Hakkı Esen

Düzce: AK Parti'den Faruk Özlü, MHP'den Erdoğan Bıyık

Bolu: AK Parti'li Fatih Metin (Cumhur İttifakı)

Zonguldak: AK Parti'den Ömer Selim Alan, MHP'den Hamdi Ayan

Karabük: AK Parti'den Burhanettin Uysal, MHP'den Rafet Vergili

Bartın: AK Parti'den Yusuf Aldatmaz, MHP'den Cemal Akın

Kastamonu: AK Parti'den Tahsin Babaş, MHP'den Rahmi Galip Vidinlioğlu

Sinop: AK Parti'li Ali Çöpçü (Cumhur İttifakı)

Çorum: AK Parti'den Halil İbrahim Aşgın, MHP'den Kenan Şahin

Samsun: AK Parti'li Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)

Amasya: AK Parti'den Cafer Özdemir, MHP'den Mehmet Sarı

Tokat: AK Parti'den Eyüp Eroğlu, MHP'den Adnan Özmen

Ordu: AK Parti'li Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)

Giresun: AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)

Gümüşhane: AK Parti'den Ercan Çimen, MHP'den Sabri Varan

Trabzon: AK Parti'li Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı)

Bayburt: AK Parti'den Fatih Yumak, MHP'den Hükmü Pekmezci

Rize: AK Parti'li Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)

Artvin: AK Parti'li Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı)

Ardahan: AK Parti'li Yunus Baydar (Cumhur İttifakı)

Kars: MHP'li Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)

Iğdır: MHP'li İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)

Erzurum: AK Parti'li Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)

Erzincan: AK Parti'den Cemalettin Başsoy, MHP'den Bekir Aksun

Ağrı: AK Parti'li Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)

Malatya: AK Parti'li Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)

Elazığ: AK Parti'den Şahin Şerefoğulları, MHP'den Bilal Çoban

Tunceli: AK Parti'den Gökhan Arasan, MHP'den Mücella Saler

Bingöl: AK Parti'den Erdal Arıkan, MHP'den Mehmet Ziya Buyankara

Muş: AK Parti'li Feyat Asya (Cumhur İttifakı)

Bitlis: AK Parti'li Nesrullah Tanglay (Cumhur İttifakı)

Van: AK Parti'li Necdet Takva (Cumhur İttifakı)

Hakkari: AK Parti'li Cüneyt Epcim (Cumhur İttifakı)

Kilis: AK Parti'den Mehmet Abdi Bulut, MHP'den Ömer Yabancı

Gaziantep: AK Parti'li Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)

Adıyaman: AK Parti'den Süleyman Kılınç, MHP'den Rıfat Erdem

Şanlıurfa: AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)

Diyarbakır: AK Parti'li Cumali Atilla (Cumhur İttifakı)

Mardin: AK Parti'li Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)

Batman: AK Parti'li Murat Güneştekin (Cumhur İttifakı)

Şırnak: AK Parti'li Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)

Siirt: AK Parti'li Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)

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Millet İttifakı 22 büyükşehir ve 27 ilde anlaştı

Millet ittifakı partileri oy oranları. CHP ve İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 31 Mart seçimlerinde iki parti 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yaptı. CHP yerel seçim oy oranları. CHP ve İYİ Parti yerel seçimlere hangi illerde birlikte girdi? Millet İttifakı İstanbul oy oranı ne? CHP ve İYİ Parti 30 büyükşehirin 22'sinde ve 51 ilin 27'sinde birlikte seçimlere girdi. İYİ Parti yerel seçim oy oranı. İş birliği kapsamındaki 22 büyükşehirin 12'sinde CHP, 10'nun da ise İYİ Parti aday çıkardı. İş birliği çerçevesinde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Tekirdağ, büyükşehir belediyelerinde CHP, Balıkesir, Kocaeli, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon büyükşehir belediyelerinde ise İYİ Parti başkan adayı gösterdi. İYİ Parti seçim sonuçları, İYİ Parti oy oranı YSK, CHP Ankara oy oranı, İYİ Parti oy oranı 2019, İYİ Parti Türkiye geneli oy oranı. Geriye kalan 8 büyükşehir ve 24 ilde her parti kendi adayını çıkardı. Millet ittifakı oy oranları. CHP, uzlaşılan illerden Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta, İYİ Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'ta aday gösterdi. 31 Mart 2019 mahalli idareler genel seçim sonuçları.

CHP-İYİ Parti ortaklaşa aday çıkardığı ilçeler

İki parti Ankara'da 25 ilçenin 8'in de iş birliğine gitti. Ayaş, Elmadağ, Polatlı ve Yenimahalle'de CHP, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam ve Nallıhan'da İYİ Parti aday çıkaracak. Ankara'nın diğer 17 ilçesinde ise her parti kendi adayı ile seçime girdi.

Millet ittifakının oy oranı yüzde kaç? CHP-İYİ Parti İstanbul'un 39 ilçesinin 29'un da ortak hareket edecek. CHP, Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda, İYİ Parti ise Arnavutköy, Bağcılar, Esenler ve Kağıthane aday çıkaracak. İstanbul'un diğer 10 ilçesinde ise her parti kendi adayını gösterdi.

CHP ve İYİ Parti İzmir'de ise 30 ilçenin 25'inde iş birliği yaptı. Bu ilçelerden 23'ünde CHP, 2'sinde İYİ Parti aday çıkaracak. Diğer 5 ilçede ise herkes kendi adayını belirledi. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar'da CHP'nin, Kiraz ve Tire'de İYİ Parti'nin adayı olacak. Karşıyaka, Konak, Selçuk, Torbalı ve Urla'da her iki parti ayrı ayrı aday gösterdi. Bu arada, Muğla'nın Bodrum dahil bütün ilçelerinde her iki partide kendi adaylarını çıkardı. İstanbul yerel seçim 2019 son dakika sonuçları, İstanbul'da ilçe ilçe 2014 yerel seçim sonuçları, 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sonuçları, İstanbul ilçe ilçe seçim sonuçları son dakika oy oranlarıyla 2019 yerel seçim sonuçları AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi oy oranlarını da görebilirsiniz.

Seçime kaç parti katılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katıldı.

Türkiye genelinde kaç sandık kurulacak?

Cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç 30 büyükşehirde 44 milyon 212 bin 704 seçmen 142 bin 777 sandıkta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin 77 seçmen 51 bin 851 sandıkta oy kullanıldı.

Seçmen nerede oy kullanacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullandı.

Büyükşehirlerde yaşayan seçmen neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullandı.

Büyükşehir olmayan illerde seçmenler ne için oy kullanacak?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verdi.

Köylerde hangi oylar kullanacak?

Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atıldı.

Oy pusulaları ne renk olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli oldu.

Pusulalar kaç zarfa konulacak?

Oy pusulaları tek zarfa konuldu.

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