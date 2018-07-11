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Seçim sonrası yapılan ankette Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

24 Haziran seçim sonuçlarını en iyi tahmin eden araştırma şirketi ORC, seçim sonrası yine kamuoyunu yokladı. ORC'nin anketinde Başkan Erdoğan'ın oylarının seçim sonrası arttığı görüldü.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:35
Seçim sonrası yapılan ankette Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

 24 Haziran seçimlerinden Başkan Erdoğan büyük bir zaferle çıktı. Seçim sonucunu en yakın bile araştırma şirketi ORC, seçim sonrası da kamuoyu yoklamasında bulundu. ORC'nin anketinde çıkan sonuçlar CHP'lileri tekrar üzerken Erdoğan hayranlarını da sevindirdi. ORC'nin anketinde Başkan Erdoğan'ın oy oranının seçim sonrası artarak %54.2 olduğu görüldü. 

ERDOĞAN'IN OYLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Anketteki çarpıcı sonuçlardan biri de ilk turda yüzde 52,5 oy alan Erdoğan'ın oy oranının şu anda artmış olması. Ankete katılanların yüzde 54,2'si bu Pazar seçim olsa oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söylüyor.

 

HALK SONUÇLARDAN MEMNUN

Yapılan araştırmada adaylara seçim sonrası Meclis'te oluşan tablodan ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinden memnun olup olmadıkları soruldu.

Verilen cevaplarda halkın iyi bir oranla memnun olduğu yönünde cevap geldi.

BU PAZAR SEÇİM OLSA

Ankette vatandaşlara yöneltilen bir diğer soru ise "Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" oldu.

MUHARREM İNCE'Yİ HEYECANLANDIRAN RAKAMLAR

Verilen cevaplarda, Kemal Kılıçdaroğlu ile hiçbir seçimi kazanamayan CHP'nin yine muhalefette kaldığı görüldü.





EN DOĞRU TAHMİNLER

ORC, diğer araştırma şirketleriyle karşılaştırıldığında seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirket olarak önemli bir başarıya imza attı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:35
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