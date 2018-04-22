Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Seçim öncesi önemli uyarı...Tedbir alınmalı!

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere kilitlenen Türkiye’de seçim güvenliğini tehlikeye atacak ve spekülasyona neden olacak siber eylemlere karşı önlem alınması istendi.

22 Nisan 2018 Pazar 07:47
Seçim öncesi önemli uyarı...Tedbir alınmalı!

Türkiye erken seçime giderken, kamuoyunu aldatmaya, yanlış bilgilendirmeye ve özellikle seçim güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik siber eylemlere karşı dikkat çekildi. Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin, siber saldırıların devlet kaynaklı tehditler haline geldiğini belirterek, “Ülkelerin kendine ait yerli ve milli siber güvenlik ürününün sayısının artması lazım. Bugün Türkiye’de bu oran çok düşük, yerli ve milli ürünlerimizin sayısını artırmamız gerekli” dedi. Özbilgin, siber tehditlerin bir savaş türüne dönüştüğünü ifade ederek özellikle kamu kurumlarını yaşanabilecek spekülatif eylemlere karşı uyardı. Özbilgin, siber güvenlik sistemlerinin yerli olmadığı sürece yüzde 100 güvenli olamayacağını aktararak, Pardus gibi millileştirilmiş işletim sistemlerinin önemine dikkat çekti.

ŞİMDİDEN ÖNLEM ALINMALI

Seçim sürecinde artan siber saldırılara da değinen Özbilgin, şöyle konuştu: “Şu anda seçim sistemiyle ilgili tüm koruma ve risk yönetimi konularıyla ilgilenen kurumlar var. Bu kurumlar gece gündüz çalışmalarına başladı bile. Biz bunları her zaman yönetmeliyiz çünkü avcı 10 yol biliyorsa ayı 11 yol bilir. Yöneticilerin farkındalığı çok yüksek ama biz biraz musibet temelli siber güvenlik yaşıyoruz. Bir musibet olmadan çözüm üretmiyoruz. Seçim zamanı geldiğinde bilgi teknolojilerine dönüp ne yapıyorsunuz demeleri gerekir. ‘Niye bizim web sayfası hacklendi’ demeden önlem alıyor olmaları gerekir. Musibet gerçekleşmeden olayları çözmek için çalışmamız lazım.”

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 07:47
  1. erken seçim
  2. siber saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristbaşı Fetullah Gülen'den millete hakaret!
    1. Teröristbaşı Fetullah Gülen'den..
    2. 12 bin kişilik gönüllü ordu!
    3. Akdeniz'e geldiler...Savaş her an..
    4. Seçim öncesi önemli uyarı...Tedbir..
    5. Büyük tuzak! Paralara çökecekler
    6. Partiler gözünü onlara çevirdi!..
    7. 'Ekonomi kötü' yalanına tokat gibi..
    8. Türkiye'den Arap ülkelerine F-16'lı..
    9. Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler
    10. AYM terör propagandası yapan Ayşe..
    11. Gastrite iyi gelen meyveler
    12. Gıdı sarkması neden olur? Gıdı eritme..
    13. İşte Galatasaray'ın kalan maçları!
    14. Denayer'dan Beşiktaş açıklaması!
    15. Ümit Özat'tan mağlubiyet yorumu:..
    16. Cinderes'te yerel meclis kuruldu
    17. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu..
    18. Limon yağının sayısız faydaları
    19. İşte Esat Kabaklı'nın son durumu!..
    20. Mesut Bakkal'dan flaş açıklama! 'Küme..
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...