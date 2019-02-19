Seçim öncesi İYİ Parti-CHP ortaklığı İstanbul'da bozuldu CHP ve İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı, İstanbul'un Fatih ilçesinde bozuldu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin örtülü destek verdiği CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, İstanbul'un Fatih ilçesinde patlak verdi. Habererk'in haberine göre; CHP protokole uymayıp belediye meclisi aday listesine İYİ Parti’den hiçbir üyeyi almayınca İYİ Parti, Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy’u Fatih Belediye Başkan Adayı olarak YSK’ya bildirdi. CHP ve İYİ Parti, 50 ilde anlaştı

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