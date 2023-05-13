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Yerel Seçim malzemeleri o ilçe ve mahallelere ulaşmaya başladı
Yerel

Seçim malzemeleri o ilçe ve mahallelere ulaşmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-13 13:47:00 -
Seçim malzemeleri o ilçe ve mahallelere ulaşmaya başladı

Konya'da il merkezi ve ilçelerdeki sandık kurulu başkanları, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak malzemeleri adliyeden teslim alıyor.

Konya'da il merkezi ve ilçelerdeki sandık kurulu başkanları, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak malzemeleri adliyeden teslim alıyor.

Konya Adliyesi İl Seçim Kuruluna gelen sandık başkanlarına, oy pusulaları ve mühürlerin bulunduğu malzemeler imza karşılığında teslim ediliyor.

Sandık kurulu başkanları, malzemeleri ulaştırmak için görevli oldukları bölgelere doğru yola çıktı.

Kentte 1 milyon 628 bin 723 seçmen 4 bin 992 sandıkta oy kullanacak.

Sandıkların başında ise 38 bin kişi görevli olacak.
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