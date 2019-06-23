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Seçim gününde kalp nakli

İstanbul'da nakil bekleyen 53 yaşındaki hastaya, SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin kalbi nakledildi - Doç. Dr. Yücel Özen: - "Başarılı bir ameliyatla hastaya nakil yapıldı. Hastamızı yoğun bakıma çıkardık"- "Ameliyatın ardından ekip olarak oylarımızı kullanmaya gideceğiz"

23 Haziran 2019 Pazar 14:33
Seçim gününde kalp nakli

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, seçim gününde acil kalp bekleyen bir hastaya nakil yapıldı.

Bursa'da özel bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen 46 yaşındaki bir hastanın organları bağışlandı. Bu kişinin kalbinin, İstanbul'da mayıs ayından bu yana acil listesinde kalp bekleyen 53 yaşındaki hastaya uyumlu olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kalp Nakli Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali başkanlığındaki ekip, harekete geçti.

Gece yarısı bir ekip Bursa'ya giderek organı korumalı şekilde alarak hastaneye getirdi.

Prof. Dr. Kırali başkanlığında Doç. Dr. Sabit Sarıkaya, Doç. Dr. Yücel Özen, Doç. Dr. Zeylan Adademir, Uzman Dr. Mehmet Aksüt, Uzman Dr. Tanıl Özer, anestezi uzmanı Ataman Erkılıç, hastaya kalbi nakletti.

Nakil hakkında AA muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Yücel Özen, bir süredir acil durumda olan hastalarına gece yarısı uyumlu kalp bulunduğu haberinin gelmesinin ardından alarma geçtiklerini anlattı.

Organın İstanbul'a getirilerek başarılı bir ameliyatla hastaya nakledildiğini belirten Özen, "Hastamızı yoğun bakıma çıkardık. Hastanenin kuruluşundan bu yana 212. kalp naklini bugün gerçekleştirdik." dedi.

Özen, ameliyatın ardından ekip olarak oylarını kullanmaya gideceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:33
  1. Doç Dr. Yücel Özen
  2. İstanbul Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi
  3. Kalp
  4. Nakil

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