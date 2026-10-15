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Gündem Bir ilde daha okullar yarın için tatil edildi! Valilik resmen duyurdu
Gündem

Bir ilde daha okullar yarın için tatil edildi! Valilik resmen duyurdu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bir ilde daha okullar yarın için tatil edildi! Valilik resmen duyurdu

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava şartları eğitimi de vurdu. Yalova Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle 16 Ekim Cuma günü resmi ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Bazı kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Karadeniz üzerinden gelen siklonun Marmara Bölgesi'nde oluşturduğu fırtına ve kuvvetli yağış Yalova'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteorolojik değerlendirmeleri dikkate alan Yalova Valiliği, öğrenciler ve velileri yakından ilgilendiren yeni kararı kamuoyuyla paylaştı.

VALİLİK DUYURDU: OKULLAR TATİL

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 16 Ekim Cuma günü yağışların şiddetini kısmen kaybetmekle birlikte kent genelinde etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Olumsuz hava şartlarının oluşturabileceği riskler nedeniyle Yalova genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Böylece kentte öğrenciler 16 Ekim Cuma günü okula gitmeyecek.

BAZI KAMU ÇALIŞANLARI DA İDARİ İZİNLİ

Valiliğin aldığı karar yalnızca öğrencileri kapsamıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile kreş ve anaokulu çağında çocuğu bulunan kadın çalışanların da 16 Ekim Cuma günü idari izinli sayılacağı açıklandı.

FIRTINA VE YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Marmara Bölgesi'ni etkileyen olumsuz hava sistemi Yalova'da kuvvetli yağış ve fırtınaya neden olurken, yetkililer meteorolojik gelişmeleri yakından takip ediyor.

Valiliğin eğitim-öğretime ara verme kararıyla, olumsuz hava şartlarının ulaşımda ve günlük yaşamda oluşturabileceği risklere karşı tedbir alınmış oldu.

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