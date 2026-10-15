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Gündem Esenler’de İBB'nin ihmaline Tevfik Göksu engel oldu
Gündem

Esenler’de İBB'nin ihmaline Tevfik Göksu engel oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul’u etkisi altına alan sağanak sonrası mega kent adeta göle döndü. Esenler, İBB yönetimi ve İSKİ’nin bütün sorumsuzluğuna rağmen fırtınayı en az hasarla atlattı. Yaptığı hizmetlerle milletin gönlünde taht kuran Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun öngörülü belediyecilik anlayışı, CHP/Yeni Parti'nin algı ve ihmalkarlıkla örülü basiretsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şehri her yağmurda felakete sürükleyen, mazgal ve altyapı temizliğini yapmaktan aciz kalan CHP'li İBB yönetimi, Esenler’i de kaderine terk etmek istedi.

Ancak göreve geldiği günden bu yana milletin hizmetinde gece gündüz demeden çalışan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB ve İSKİ’nin asli görevi olmasına rağmen yapmadığı mazgal ve gider temizliğini Esenler Belediyesi ekipleriyle bizzat gerçekleştirdi.

Algı belediyeciliği çöktü, gerçek hizmet kazandı

Her fırsatta "tatil" ve "algı" belediyeciliğiyle gündeme gelen, İstanbullunun canını ve malını tehlikeye atan CHP zihniyetine ders niteliğinde bir karşılık veren Göksu, basiretli yönetimiyle Esenler’i muhtemel bir su baskını felaketinden kurtardı. Yağış öncesinde ilçedeki tüm kritik noktaları temizleten ve mazgalları tek tek açtıran Esenler Belediyesi ekipleri, sağanak boyunca sahadan ayrılmadı.

 

Esenlerli vatandaşlar, İBB'nin ihmalkarlığına sert tepki gösterirken, kendi sorumluluk alanında olmamasına rağmen taşın altına elini koyan Başkan Tevfik Göksu’ya teşekkür yağdırdı. İlçedeki durumu değerlendiren vatandaşlar, "İBB yine sınıfta kaldı ama çok şükür Tevfik Başkanımız var. İBB’nin yapmadığı işi kendi ekiplerine yaptırarak bizleri büyük bir felaketten korudu. Allah kendisinden razı olsun" ifadeleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Esenler’de ortaya konan bu tablo; heykelle, tatille ve şovla belediyecilik yapmaya çalışan CHP zihniyeti ile halka hizmeti Hakk’a hizmet bilen AK Parti belediyeciliği arasındaki farkı bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu.

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