Seçim ayarlı "Bay Kemal" geri vitesi! Mine Kırıkkanat'ın kulağını kim çekti?
CHP yandaşı gazeteci Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında elinde "siyasi hayatını bitirebilecek bir kaset olduğu" iddiasıyla ilgili özür diledi. Kırıkkanat'ın seçimlere çok az bir zaman kala kullanıldığını söyleyerek geri adım atması "kulağını kim çeki?" sorusunu akıllara getirdi.
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve cezaevinde tutuklu bulunan terörist Selahattin Demirtaş, "Seçimler yaklaşıyor, pis işler, kumpaslar, karalama amaçlı videolar dolaşıma sokulabilir" dedi.
Bu sözlerin ardından Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler, "Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseten bitirebilecek bir kaset olduğundan bahsetti" ifadelerini kullandı.
Kırıkkanat, bu çıkışın ardından Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Özür dilerim, kullanıldım" dedi.
Ancak Mine Kırıkkanat, ısrarla kendisini kimin kullandığını açıklamadı. Mine Kırıkkanat’ın kendisini kullananları açıklamaması "Kırıkkanat'ın kulağını kim çekti?" sorusunu akıllara getirdi.
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