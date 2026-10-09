Seçer, Özyiğit ve Tuncer için cezaevine koştu! Özel’den ‘yiyici’ tayfaya ziyaret

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve halk buluşmalarına katılmak için Mersin'e geldi. Özel, Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevlerinden uzaklaştırılan Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'i Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyarette, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Yeni Parti Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da yer aldı. Özel ve beraberindekiler, ziyaretin ardından programlarına katılmak üzere Silifke'ye hareket etti.

SEÇER’İN ‘OLUR’U İLE YOLSUZLUK!

Büyükşehir Belediyesinin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edilmiş, söz konusu mal ve hizmet alımlarında Başkan Seçer'in "oluru"nun bulunduğu belirlenmişti.

BELEDİYE BAŞKANI DEĞİL, SANKİ MAFYA!

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenilmiş, silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binası ve bir medya grubunun iş yerinin olduğu bildirilmişti.