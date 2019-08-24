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Seçer: “Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de Irak da bizim önemli ticari partnerimiz”

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret ederek, Erbil’de 28-30 Eylül’de gerçekleştirilecek 2.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:49
Seçer: “Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de Irak da bizim önemli ticari partnerimiz”

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret ederek, Erbil’de 28-30 Eylül’de gerçekleştirilecek 2. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi’ne davet etti.


Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Başkanı Kılıç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Kızıltan ve dernek yönetimi ile birlikte Başkan Seçer’i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Kılıç, “Güzel projelere imza atmanızı canı gönülden istiyoruz. Bu konuda bizim de katkımız olursa, üzerimize ne düşerse Mersin’in ve sizlerin emrindeyiz” dedi.


29 Haziran-2 Temmuz 2019 tarihinde Erbil’de yapılan 1. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi hakkında kısa bir bilgi veren Kılıç, 2. kez yapılacak zirve hakkında da genel bir bilgilendirme yaparak Seçer’i zirveye davet etti. Kılıç, “Zirvemizde bakanlar olacak. Sizleri de zirvede aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Bilgi ve siyasi birikimi oldukça yüksek olan bir insansınız. Yapacağınız güzel bir sunum ile bu bilgi birikiminizi oradaki insanlara aktarabilirsiniz. Sizin projelerinizin orada da olmasını isteriz. Bu zirveye, Türkiye’nin yedi bölgesinden önemli iş insanları da katılacak. Sizlerin orada bize liderlik ve önderlik etmesini istiyoruz” diye konuştu.


Mersin’le Erbil’in kardeş şehir olmasını istediklerini ifade eden Kılıç, Erbil Valisinin kardeş şehir anlaşmasına hazır olduğunu da söyledi. Ticari ilişkileri geliştirmek, karşılıklı yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek adına Irak’tan Mersin’e aralarında bakanların, belediye başkanlarının, valilerin ve iş dünyasının önemli insanlarının olacağı bir heyet getirmek istediklerini belirten Kılıç, “Buradaki yatırım imkanlarını onlara sunmak istiyoruz. Bizleri desteklerseniz inanıyorum ki, Irak’a yaptığımız ihracat ikiye, üçe katlanır; ayrıca Irak’tan Mersin’e gelecek yatırımcılar da çoğalır” ifadelerini kullandı.



“Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de Irak da bizim önemli ticari partnerimiz”


Başkan Seçer ise Irak-Türkiye arasındaki ve Mersin özelindeki ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirebilmek adına her zaman destek olacağını söyledi. Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren Seçer, “Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de Irak da bizim önemli bir ticari partnerimiz. İlişkilerimizin iyi olduğu dönemlerde aslında pik nokta yakalandı. Aslında iç savaştan ziyade Türkiye yönetimi ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki referandum sürecinden kaynaklı bir gerileme söz konusu oldu. Ben o zaman da söyledim; demek ki, siyasi ilişkilerinizin paralelinde diğer ilişkileriniz de gelişiyor. İlişkileriniz kötüyse ekonomi, kültürel, sosyal gibi diğer alanlarda da ilişkileriniz kötü oluyor” dedi.



“Aynı kaderi paylaştığımız Ortadoğu halklarıyız”


Irak’ın Türkiye için ekonominin yanı sıra sosyal ve kültürel bir partner olduğunun altını çizen Seçer, “Sadece ekonomik anlamda değil, birçok anlamda aynı kaderi paylaştığımız Ortadoğu halklarıyız biz. Kadim topraklar, kadim halklar. Etnik, dinsel, yaşam şekli ve kültürel anlamda çok benzerliklerimiz var. Biz hem kendi bölgemizden hem o bölgedeki gelişmelerden birebir etkileniyoruz. Orada olumsuz bir durum olduğu zaman, Körfez Krizi’nde olduğu gibi direkt Türkiye etkileniyor. Orada Kuzey Irak halkını, Kürtleri Türkiye kucakladı, sınırlarını açtı. Bunlar, toplumlar için önemli deneyimlerdir” ifadelerini kullandı.


Dönemsel olarak farklı gelişmelerden kaynaklı ülkeler arasında sorunlar yaşanabildiğine işaret eden Seçer, hem Türkiye-Irak hem de Mersin-Irak ilişkilerini geliştirmeyi, sağlamlaştırmayı arzu ettiğini vurguladı.



“İlişkilerin geliştirilmesine katkı sunarım”


Türkiye-Irak arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesini arzu ettiklerini kaydeden Seçer, şunları söyledi:


“Mersin’den 300 milyon dolar civarında yapılan ihracat rakamımız var. Koşullara göre bunları yükseltebiliriz. Bizler hem Türkiye ölçeğinde hem de kentimiz Mersin olarak potansiyeli son derece yüksek yerleriz. Çok değerli işadamları Irak’ta ihracat yapıyorlar, inşaat hizmetleri yapıyorlar. Mersin’in liman kenti olması transit ticaretimizi tartışmasız çok muazzam hale getirdi. Kendi ülkemizin ürünlerini hem de dünyanın birçok yerinden buraya gelen ürünleri oraya transit ticaret marifetiyle gönderiyoruz. Ben belediye başkanı olarak her türlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunarım. Programım uygun olduğu ölçüde mutlaka yapılacak zirveye katılacağım. Daha sonraki gelişmelerde, karşılıklı işbirliğinde ben de belediye başkanı olarak üzerime düşeni yaparım.”


2. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi’nde yapılacak olan panelde konuşmacı olmasını öneren Kılıç’a memnuniyet duyacağını söyleyen Seçer, “Amacımız, ilişkilerimizi geliştirmek üzerine olmalı. Ziyaretten ziyade orada bazı değerlendirmeler yapmak isterim. Kendimi, düşüncelerimi anlatmak, ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda öneriler vermek isterim” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:49
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