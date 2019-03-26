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Seçer: "Belediye başkanından büyük işler isteyin"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin’in, Eskişehir’den daha yüksek bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Ama bunlar değerlendirilmemiş.

26 Mart 2019 Salı 15:14
Seçer: "Belediye başkanından büyük işler isteyin"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin’in, Eskişehir’den daha yüksek bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Ama bunlar değerlendirilmemiş. Onun için ben seçmenlerime şunu söylüyorum; belediye başkanından küçük şeyler istemeyin, büyük projeler isteyin. İsteklerinizi taleplerini büyük tutun, ona göre oy kullanın" dedi.


Seçer, Tarsus’ta esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Meslek ve esnaf odalarınındemokrasinin en önemli unsuru olduğuna işaret eden Seçer, “Sizlerin varlığı birköprüdür. Bir yönetici ve başarılı bir siyasetçi olmak istiyorsam, bu asla sizsiz olmaz.Ben 5 yaşında esnaflığa başlamış bir insanım. Usta çırak ilişkisine önem veren birinsanım. Bu bir eğitimdir. O yüzden siz esnafı, muhtarları ve sivil toplum örgütleriniönemsiyorum” diye konuştu.


Esnafla ilgili sorunları, esnaftan gelen bilgiler ve öneriler ışığında çözeceklerinibelirten Seçer, bunun en önemli adımının belediye bünyesinde kurulacak Esnaf Masasıolacağını söyledi. Seçer, “Biz esnafın ekonominin itici gücü olduğuna inanıyoruz. Sizesnafımızı etkileyen ana sorunlar var. Ulaşım ve otopark gibi. Bunları acilen masayayatırıp kent merkezlerini canlandırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.


İnsanların siyasetin kavgasından bıktığını, belediye başkan adaylarından kavga değil,somut projeler beklediğini ifade eden Seçer, şöyle devam etti; "Mersin olarakEskişehir’den daha yüksek bir potansiyelimiz var ama değerlendirilmemiş. Onun içinben seçmenlerime şunu söylüyorum; belediye başkanından küçük şeyler istemeyin,büyük projeler isteyin. İsteklerinizi taleplerini büyük tutun, ona göre oy kullanın. İlçebelediyelerinden değil büyükşehir belediyesinden çok büyük işler isteyin. Çünkübüyükşehrin kullanacağı bütçe, Tarsus’un kullanacağı bütçenin 30 katı. 10 bin çalışanıolan büyük bir organizasyon. Böyle büyük bir yapıdan küçük işler değil, Mersin’ideğiştirecek, Mersin’e atılım yaptıracak işler, projeler beklenir. Belediyenin bütçesiortada, yetkileri ortada, insan kaynağı ortada. Belediye başkanının bu şehrin kaderinideğiştirebilecek gücü var. Yeter ki isteyin. İnşallah 31 Mart’tan sonra güzel işleryapacağız. Daha çalışkan, vizyon sahibi, Mersin’e atılım yaptıracak bir belediyeciliksergileyeceğiz.”


"Mersin halkının umudu olduk"


Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı, Karacailyas ve Karaduvar mahallelerinde devatandaşlarla bir araya gelen Seçer,belediye başkanlığı süresince 3 ilkedoğrultusunda hakaret edeceğini belirterek, bu ilkeleri ayrımcılığa karşı olmak, adilyönetim sergilemek ve rantçıların karşısında durmak olarak sıraladı.Seçer, “İnsanlarumutsuz, insanlar bir çıkış arıyor. Böyle hissedenler bize güvensinler. Oylarını bizeversinler. Onların umutlarını boşa çıkarmayız. Her partiden, her siyasi görüşteninsandan destek istiyorum” dedi.


"İlk 100 gün içinde suyu ucuzlatacağız"


Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Serbest Bölgesi’ndeki tekstil atölyelerinigezdi ve işçilere belediye başkanı olduğunda yapacağı çalışmaları anlattı. Hermahalleye eşit hizmet götüren, adil bir belediye başkanı olacağını ifade eden Seçer,“Adil bir başkan olacağım ama tarafım da belli olacak. Ben kadınlardan tarafım,çocuklardan tarafım, engellilerden tarafım, yaşlılardan ve yoksullardan tarafım. Bugünekadar hizmet alamamış yoksul mahallelerden tarafım” diye konuştu.


Fabrika ziyaretlerinde işçilerin sorularını da yanıtlayan Seçer, bir işçinin, “Su fiyatlarıçok pahalı. İndirim yapacak mısınız?” şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi;


“Su fiyatlarıyla ilgili her yerde aynı şikayeti alıyoruz. Bu sorunu çözeceğiz. Seçimlerikazanacağımıza, başkan olacağıma inanıyorum. Onun için 100 günlük eylem planınışimdiden hazırlıyoruz. Başkan olduğumda ilk 100 gün içinde neler yapacağımızı, hangisorunların acilen çözüleceğini belirliyoruz. İlk 100 gün içinde yapılacak işlerin başındasu fiyatlarını ucuzlatmak geliyor. Söz veriyoruz, 100 gün içinde tüm Mersin’e ucuz suvereceğiz. Su faturaları artık cebinizi yakmayacak.”

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:14
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