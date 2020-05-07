Sebzecilikteki tecrübesiyle memleketindeki üreticilere örnek olacak

MARDİN (AA) - Bursa'da yıllarca üreticilik yapan Murat Abak, döndüğü memleketi Mardin'de 200 dönüm alanda yapacağı üretimle kentin sebze ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamak istiyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 20 yıl çiftçilik yapan Abak, Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ne dönerek, 200 dönüm alanda domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerin üretimine başladı.

Abak, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllar il dışında çiftçilik yaptığını, tecrübesini dededen kalma verimli Mezopotamya topraklarında değerlendirmek istediğini söyledi.

Kente il dışından sebze geldiğini ifade eden Abak, şöyle konuştu:

"Domatesimiz Mersin, Antalya ve Adana'dan geldiği için maliyeti yüksek. Burada üretirsek tüketici de ucuz yer. Domates ekimi büyük oranda yayılırsa işsizlik azalır. Mevsimlik işçiler memleketlerinde çalışır. Mardin'de yüksek verim aldık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler de 200 dönüm alanda yetiştirilen kaliteli ürünlerin vatandaşa uygun fiyatla sunulacağını belirtti.

Abak'ın çalışmalarının yöredeki diğer çiftçilere de örnek olacağını vurgulayan Dinler, "Çiftimizin ilimizde kurduğu açık alan sebze yetiştiriciliği örnek teşkil edecek. İlimize katma değer katacak, ayrıca il dışına çıkan mevsimlik işçilerimize bu sayede kendi memleketlerinde iş olanağı sunacaktır. İl Müdürlüğü olarak teknik ekibimizle, çiftçilerimize her türlü desteği sunacağız." ifadelerini kullandı.







