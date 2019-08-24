Sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi: 2 yaralı Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı - Kaynarca duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine gitmekte olan sürücü ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık yolun 3 metre aşağısına devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.