0553 313 94 23

Sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi: 2 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:45
Sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi: 2 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Adapazarı - Kaynarca duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine gitmekte olan sürücü ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık yolun 3 metre aşağısına devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti bölge toplantısı Nevşehir’de yapıldı
    1. AK Parti bölge toplantısı Nevşehir’de..
    2. Kick boksta söz sahibi Elazığ
    3. Milli binici Derin Demirsoy'dan..
    4. Alaşehir Şoförler Odası yeni hizmet..
    5. Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
    6. Yavru köpekler süt annelerine kavuştu
    7. Amazon’daki yangının ikinci haftasında..
    8. Kalkınma ve destekleme programında..
    9. Eyüpsultan’da para ve otomobil çalan..
    10. Canan Karatay uyardı! "1950'lerden..
    11. Büyükşehir’den spor etkinlikleri için..
    12. Akşehir’de Onur Günü kutlandı
    13. Küçük çocuğa babadan sokak ortasında..
    14. Orman yangınının meydana geldiği..
    15. SASTOP’tan, Başkan Işıksu’ya ziyaret
    16. Kadina şiddet görüntüleri çocuklarda..
    17. Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
    18. Gerze’ye plastik atık kutuları
    19. TDV yurtlarında öğrenci kabulüne..
    20. Pehlivan, "Şehrin önünün açılması için..
    21. Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde..
    22. Doğum yapan eşini bıçakladı
    23. Tunceli’de 22. Geleneksel Bal Festivali
    24. Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk..
    25. Dünya Aramileri Türkiye'nin..
    26. Yüksekova’da sivil aracın geçişi..
    27. Hatay’a şehit ateşi düştü
    28. Konyaspor, Galatasaray maçı..
    29. Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    30. Başkan Yılmaz’dan kadın cinayetlerine..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı