Şebinkarahisar cevizinin özellikleri neler? Şebin cevizi fiyatı

Şebinkarahisar cevizinin özellikleri neler? Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, yaptığı açıklamada, Şebin cevizinin kabuk inceliği ve iç kısmın kabuktan ayrılması özelliğiyle diğer cevizlerden farklı olduğunu söyledi. Şebinkarahisar cevizinin faydaları neler?

Ceviz günlük hayatta sevilerek tüketilen müthiş bir yemiş türüdür. Sağlığa olan faydalarıyla bilinen ceviz hem vitamin hem de mineral deposu olarak bilinir. Ceviz özellikle de Şebinkarahisar topraklarında yetişen Şebin cevizi ise mineral deposu ikiye katlanıyor.

Şebin ceviz özellikleri

Oldukça verimlidir. İnce kabukludur. Bu yüzden meyvesi taşınırken çabuk kırılır. İç cevizi kabuğundan kolay ayrılır. % 67 iç randımanı, 7,44 g iç ağırlığı, 11,36 g kabuklu meyve ağılığı, % 67 yağ oranı ve açık renkli iç meyvesi ile iç ceviz ihracatına uygun özellikler sunan Şebin ceviz çeşidi ülkemiz ceviz ihracatının gelişmesinde önemli bir yere sahip gözükmektedir. Şebinkarahisar cevizinin fiyatı 25-30 liradan satılıyor.

Şebinkarahisar cevizin faydaları

Birçok hastalığa yararı olan cevizin faydaları saymakla bitmez. En önemli faydalarından biri olarak; düzenli olarak ceviz tüketilmesi, LDL'nin (kötü kolesterol) düşmesine yardımcı olabilir ve HDL'yi (iyi kolesterol) artırabilir. Cevizde bulunan omega-3 yağ asitlerinin koroner arter hastalığını azalttığı ve sağlıklı kan lipid profilini desteklediği düşünülmektedir. Bağırsakları temizler.

Kabızlık sorununu giderir.Ceviz, içerisinde barındırdığı bol miktarda omega 3 yağ asitleri ile kan basıncını azaltarak kalp sağlığını korur. Ceviz, kalbin en büyük dostudur. Kalp ve damar hastalıklarını tedavi eder.İçerdiği yüksek lif sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.