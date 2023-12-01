Şeb-İ Arus’a Talas’ta erken kutlama

Tasavvuf Musikisi sanatçısı Mustafa Demirci’nin yanı sıra Asım Akkuş ve ekibinin sahne aldığı “Mevlana ile Aşkın Kanatlarına Yolculuk” isimli programda mesnevi sohbetleri, tasavvuf musikisi konseri ve Mevlevi mukabelesi gerçekleştirildi.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe ilgi büyüktü. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın yanı sıra her yaştan katılımla gerçekleşen program, salonu dolduranlara huzur dolu bir akşam yaşattı.

Mustafa Demirci’den Başkan Yalçın’a teşekkür

Program başlangıcında konuşan Sanatçı Mustafa Demirci, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın çok güzel bir etkinliğe vesile olduğunu belirterek, “Hazreti Mevlana’nın vefatının 750. Yılı münasebetiyle Talas Belediyemiz kıymetli Başkanımız Mustafa Yalçın Bey’in öncülüğünde böyle bir programı tertip ettiler, bu vesile ile kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda sahneye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, organizasyona katılan herkese teşekkür ederek, Mustafa Demirci’ye çiçek ile ‘Benim Adım Talas’ ve ‘Belki Bir Gün Dönerim’ isimli kitapları hediye etti.

“Programa doyduk adeta mest olduk”

Programa katılanlar da duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Müzeyyen Küldemir isimli bir vatandaş programda adeta mest olduklarını ifade ederek “Çok güzel bir program oldu. İlahiler, semazenler her şey çok güzeldi, mest etti. Güzelliklere doyduk diyebilirim, herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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Sabiha Can isimli bir diğer vatandaş da şunları söyledi:

“Çok güzel oldu, çok memnun kaldım. Allah herkesten razı olsun.”