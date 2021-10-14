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Spor Sea To Sky Enduro Yarışları Antalya'da başladı
Spor

Sea To Sky Enduro Yarışları Antalya'da başladı

Kemer ilçesinde bu yıl 12'incisi düzenlenen yarışlarda 33 ülkeden 355 sporcu mücadele ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 07:48:00 -
Sea To Sky Enduro Yarışları Antalya'da başladı

12. Sea To Sky Enduro Yarışları

12. Sea To Sky Enduro Yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen yarışların ilk startı, plaj etabındaki sıralama turunda verildi. 4 gün sürecek yarışlarda, 33 ülkeden 355 sporcu mücadele ediyor.

Sıralama turlarında sporcular, yapay tepeler ve suların içinden geçerken zorlu anlar yaşadı.

Sıralama turunun ardından yarışmanın ilk etabı Çamyuva Mahallesi'ndeki Ağva deresinin denizle buluştuğu plajda gerçekleştirildi. İlk etabı Güney Afrika'dan Travis Teasdale birinci tamamladı. Bu etapta Bulgaristan'tan Teodor Kabakchiev ikinci olurken, Güney Afrikalı Matthew Green​​​​​​​ ise üçüncü sırayı aldı.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, yarışlara sporcu katılımının yüksek olduğunu söyledi. Yarışların güzel bir havada başladığını dile getiren Özdemir, ilk günün önemli bir kaza olmadan tamamlandığını kaydetti.

Yarışlar, yarın yapılacak 45 kilometrelik orman etabı ile devam edecek.

 

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