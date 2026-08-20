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Yaşam İtfaiye alevlere müdahale ederken patlama oldu! Şiddetli ses yüzlerce metre öteden duyuldu
Yaşam

İtfaiye alevlere müdahale ederken patlama oldu! Şiddetli ses yüzlerce metre öteden duyuldu

Yeniakit Publisher
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Kocaeli Darıca'da 4 katlı binanın 2’nci katında çıkan yangına müdahale sırasında patlama meydana geldi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın sırasında korkutan anlar yaşandı.

 

Sırasöğütler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2. katında bulunan evin mutfağından henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edildiği esnada dumanların yükseldiği pencerede doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen bir patlama gerçekleşti. Patlamanın yüzlerce metre öteden duyulurken, olayda yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

 

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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