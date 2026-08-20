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Spor Aleksey Batrakov ile 5 yıllık imza! Galatasaray’dan 25 milyon Euro’luk transfer
Spor

Aleksey Batrakov ile 5 yıllık imza! Galatasaray’dan 25 milyon Euro’luk transfer

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Galatasaray 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov’un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini resmen açıkladı.Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov’un transferi konusunda kulübü Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, 5 yıllık sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

 

Galatasaray, Aleksei Batrakov transferinin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, genç futbolcunun kulübü Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 15’lik bölümü de Rus kulübüne verilecek.

 

2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanan Batrakov’a, her bir sezon için net 3 milyon 250 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

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