Scooterlar yüzünden kazalar yüzde 33 artınca hükümet harekete geçti

Fransa'da elektrikli scooter kullanımına bağlı kazaların ve can kayıplarının artması üzerine güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor. Emniyet birimleri, trafikte ve yaya alanlarında güvenliği artırmak amacıyla e-scooter ve benzeri kişisel ulaşım araçlarına yönelik yeni kuralları uygulamaya aldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te elektrikli scooter (e-scooter) kullanımından kaynaklanan kazaların ve can kayıplarının endişe verici boyutlara ulaşması üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

Sokaklardaki güvenliği sağlamak amacıyla e-scooter ve benzeri kişisel ulaşım araçlarına yönelik yeni kurallar ve cezai yaptırımlar yürürlüğe girdi.

Fransa Yol Güvenliği Kurumu verilerine dayandırılarak yapılan açıklamada, ülkede geçen yıl e-scooter kazalarında 79 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir önceki yıl 45 olan ölü sayısındaki bu keskin artış, yetkilileri acil önlem almaya yöneltti.

Ağır ve ölümcül kazaların önüne geçilmesi amacıyla kamuya açık yollarda e-scooter, elektrikli tek teker ve hoverboard kullanan sürücüler için kask ile yüksek görünürlüklü (fosforlu) yelek giyilmesi zorunlu hale getirildi.

Güvenlik protokollerine uymayan sürücülere yönelik cezalar da netleşti. Onaylı kask takmayan sürücüler 135 euro (yaklaşık 129 sterlin) ceza ödemek zorunda kalacak. Yelek veya reflektör kullanmayan kişilere ise 35 euro ceza uygulanacak.

Resmi istatistikler, geçen yıl Paris’te e-scooter kazalarında yaklaşık bin 100 kişinin yaralandığını ve bu rakamın bir önceki yıla kıyasla yüzde 33'lük bir artışa işaret ettiğini gösteriyor.

Şehir yönetimi, güvenlik gerekçeleriyle 2023 yılında kiralık e-scooter kullanımını tamamen yasaklamış, ancak şahsi scooter kullanımına izin vermeye devam etmişti.

Avrupa Birliği verilerine göre Fransa, Avrupa'da kişisel e-scooter sahipliğinin en yüksek olduğu ülke konumunda yer alıyor.

2023 yılı itibarıyla ülkede 2,5 milyon kişinin e-scooter sahibi olduğu ve o tarihten bu yana yüz binlerce yeni aracın daha satıldığı belirtiliyor.