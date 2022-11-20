Scooter ile trenin anında kalan gencin kaza anı ortaya çıktı!
Adapazarı'nda, elektrikli scooter ile tren yolundan geçmek isterken trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç kadının hayatını kaybettiği kazaya ilişkin korkunç kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.
Sakarya'da elektrikli scooter ile bariyerle kapatılmış tren yolundan geçmek isterken trenin çarptığı 21 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.
Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkiinde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen olayda, kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hacer Ölmez isimli genç, yolcu trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İddia: Kulağındaki kulaklıktan dolayı duymadı!
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tren durduruldu. Bölgede yapılan incelemeler sonrası genç kızın parçalanmış cansız bedeni, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü. Genç kızın kullandığı elektrikli scooter ise polis ekiplerince ekip aracına götürüldü.
Çevredekilerin iddialarına göre genç kız, kulağında kulaklık takılı olduğu için trenin kornasını ve görevlinin uyarısını duymadı. Olay anını görenler kaza sonucu genç kızın yaklaşık 50 metre sürüklendiğini belirtti. Öte yandan genç kıza trenin çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.