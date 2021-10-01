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Spor Schumacher'in sağlık durumu hakkında açıklama
Spor

Schumacher'in sağlık durumu hakkında açıklama

Piero Ferrari, Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ferrari, "Schumacher ölmedi ancak iletişim kuramıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 13:54:00 -
Schumacher'in sağlık durumu hakkında açıklama

Ferrari’nin kurucusu Enzo Ferrari’nin oğlu Piero Ferrari, F1 efsanesi Michael Schumacher'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

AS'da yer alan habere göre Ferrari, Michael Schumacher ile ilgili konuşulma tarzından rahatsız olduğunu belirterek, Schumacher hakkında vefat etmiş gibi konuşulmasından hoşlanmadığını söyledi. Piero Ferrari, Schumacher'in ölmediğini, ancak iletişim kuramadığını da dile getirerek efsane sürücünün son durumu hakkında da bilgi vermiş oldu.

Birçok Formula 1 seven açısından tarihin en iyisi olarak gösterilen Michael Schumacher, 2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken ciddi bir kaza geçirmiş ve uzun süre hastanede tedavi görmek durumunda kalmıştı.

Michael Schumacher'in kariyerinde, 7 şampiyonluk, 91 yarış zaferi ve 155 podyum bulunuyor.

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