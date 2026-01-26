Schumacher ayağa kalkıyor: Efsane F1 pilotu artık hareket edebiliyor

2013 yılının aralık ayında Fransa Alpleri’ndeki Meribel’de kayak yaparken başını bir kayaya çarparak ağır şekilde yaralanan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, kazanın ardından aylarca tıbbi komada tutulmuştu. O zamandan beri efsane pilot, eşi Corinna Schumacher ve bir sağlık ekibi tarafından özel olarak gözetim altında tutuluyor.

Kazadan bu yana durumu büyük bir gizlilikle korunurken, ailesi Schumacher’in mahremiyetini titizlikle savunmayı sürdürdü. 57 yaşındaki Schumacher’in İsviçre ile Mayorka’daki evleri arasında seyahat ettiği ve tedavisinin devam ettiği bildiriliyor.

ARTIK YATAĞA BAĞIMLI DEĞİL

Schumacher artık oturabiliyor ve bu sayede hareket ettirilebiliyor. Her ne kadar yürüyemese de, artık yatağa bağımlı değil ve hemşireler ile sağlık personeli tarafından tekerlekli sandalye ile dolaştırılabiliyor.

Schumacher’in “Locked-in Sendromu”ndan muzdarip olmadığı da bildirildi. Aileye yakın bir kaynak, “Ne kadarını anladığından emin olamıyorsunuz çünkü kendini ifade edemiyor. Ancak çevresinde olup bitenlerin bir kısmını anladığı, fakat her şeyi tam olarak kavrayamadığı düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

Aile halen, Cenevre Gölü kıyısındaki Gland’da bulunan 50 milyon sterlinlik malikanesinde yaşıyor. Bunun yanı sıra, 2017 yılında Corinna Schumacher tarafından Real Madrid Başkanı Florentino Perez’den satın alınan Mayorka’daki Las Brisas bölgesindeki 30 milyon sterlinlik villada da vakit geçiriyorlar.

7 KEZ FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI

Yedi kez Formula 1 Dünya Şampiyonluğu kazanan Michael Schumacher, Lewis Hamilton ile birlikte tarihin en başarılı pilotu konumunda bulunuyor. Ferrari’nin eski teknik direktörü Ross Brawn’ın, kazadan bu yana Schumacher’i görebilen az sayıdaki kişiden biri olduğu da ifade ediliyor.