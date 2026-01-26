  • İSTANBUL
Skandal video! Samsun'da polise küfür edip "Hadi bulun beni" dedi, sonra bakın ne oldu
Gündem

Skandal video! Samsun’da polise küfür edip “Hadi bulun beni” dedi, sonra bakın ne oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Skandal video! Samsun’da polise küfür edip "Hadi bulun beni" dedi, sonra bakın ne oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde sanal medya hesabından polisi hedef alarak küfür içerikli video paylaşan ve "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Bulabiliyorsanız bulun beni" diyen İ.K. (24) isimli kadın gözaltına alındı. Şüpheli İ.K. hakkında 'Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde sanal medya hesabından polisi hedef alarak küfür içerikli video paylaşan ve "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Bulabiliyorsanız bulun beni" diyen İ.K. (24) isimli kadın gözaltına alındı. Şüpheli İ.K. hakkında 'Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde İ.K. isimli kadın sanal medya hesabından polisi hedef alarak küfür ve hakaret içerikli video paylaştı.

 

"BENİ HER YERDE ARIYORSUNUZ"

İ.K., küfürler ettiği paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni" dedi.

 

5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ

Videoyu gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.K.'yı gözaltına aldı. İfadesi için emniyete götürülen İ.K.'nın Samsun Asliye Ceza İlamat Masası'nca hakkında 'Tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

