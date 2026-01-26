SDG/YPG'nin işgali halkı perişan etti! Haseke’den kaçmayı başaranlar içler acısı gerçekleri anlattı

Suriyeli siviller, terör örgütü SDG/YPG'nin işgal ettiği Haseke kentinden, terör örgütünün yolları kapatması nedeniyle toprak yolları kullanarak kaçtıklarını anlattı.

Terör örgütü SDG/YPG'nin işgal ettiği Haseke'de zorla yerinden edilen sivillerin kaçışı devam ediyor. Haseke kırsalında sivillerin yanlarına alabildikleri eşyaları araçlarına yüklediği zorlu yolculuğu dikkati çekiyor.

Haseke'de terör örgütü SDG/YPG'nin işgalinden kaçan Suriyeli siviller, yollar örgüt tarafından kapatıldığı için toprak yolları kullandıkları zorlu yolculuklarını anlattı.

SDG/YPG'nin ayrımcılığından ve baskıcı uygulamalarından kaçtıklarını söyleyen siviller, Suriye ordusundan Haseke'yi kurtarmasını istedi.

"HASEKE'DEKİLERİN HEPSİ STRES VE ENDİŞE İÇİNDE"

Terör örgütü SDG/YPG'nin işgal ettiği Haseke kentinden kaçan Suriyeli sivillerle konuştu.

Haseke sakini Hüseyin, "Göç, engeller ve SDG/YPG milisleri yüzünden yaşadığımız sorunlardan dolayı Deyrizor'a gidiyoruz. Haseke'de SDG/YPG sokağa çıkma yasağı koymuştu, dışarı çıkmamız yasaktı. Keskin nişancılar vardı, insanları tutuklamak için devriye geziyorlardı. Etnik ayrımcılık, hapis ve her türlü ayrımcılık vardı. Haseke'den kaçak yollarla kaçtık. Kimsenin oradan yasal yollarla çıkmasına izin vermiyorlardı, çünkü bu yolları kapatmışlardı. Suriye hükümetinin Haseke'ye girip kontrolü sağlamasını istiyoruz." dedi.

Haseke'den kaçmak zorunda kalan Ahmed el-Hasan da, göçmen durumuna düştüklerini söyleyerek, "Haseke'de durum çok vahim. Tarım arazilerinden ve toprak yollardan geçtik. Sabahtan beri yollardayız. Tüm yollar kapalı. Haseke'dekilerin hepsi stres ve endişe içinde. Yemek, hizmet, hiçbir şey yok." dedi.

"KENTİN HER YERİNDE KESKİN NİŞANCILAR VAR"

Suriyeli Salih Mahmud da "Kendimize güven ve güvenli bir yer arıyoruz." dedi.

Haseke'deki SDG/YPG terörü karşısında zorla yerinden edilen Mahmud, Haseke'de can tehlikesinin yüzde 80'i aştığını söyledi.

Mahmud, "Oradaki (SDG/YPG) silahlı güçler, yapılan saldırılar ve yaşanan haksızlıklar yüzünden kaçtık. Kendimiz ve ailemizin can güvenliğini korumak için yola düştük." diye konuştu.

Suriyeli Mahmud, terör örgütünün işgalindeki Haseke'deki duruma ilişkin şunları aktardı:

"Evlerimizde günlerce hapis kaldık ve dışarı çıkamadık. Kentin her yerinde keskin nişancılar, barikatlar ve kontrol noktaları var. Gelirken hep toprak yollardan geçtik. Tüm otoyolları trafiğe kapatmışlar. YPG, Haseke'nin her yerinde bulunuyor. Artık bitsin bu savaş. Gençliğimiz ve hayatımız tükendi."