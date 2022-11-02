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Dünya Scholz, Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin Türkiye’nin faaliyetini takdir etti
Dünya

Scholz, Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin Türkiye’nin faaliyetini takdir etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye’nin, Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesi konusundaki faaliyetini takdir ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 07:30:00 -
Scholz, Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin Türkiye’nin faaliyetini takdir etti

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Scholz’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Scholz ve Erdoğan’ın bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Hebestreit, "Şansölye Scholz, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin faaliyetini takdir etti." ifadesini kullandı.

Hebestreit, liderlerin “Rusya’nın nükleer söylemlerini” eleştirdiği, Şansölye Scholz’un da Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanmaya hazırlandığı yönündeki Rusya’nın suçlamalarını asılsız bularak kesin bir dille reddettiğini aktardı.

Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit, Scholz ve Erdoğan’ın mevcut güvenlik durumunda yakın temasta kalma konusunda anlaştığını kaydetti.

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