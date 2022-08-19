Schengen vize ücreti 2022? İtalya vize başvurusu nasıl yapılır? İtalya'ya gitmek için gerekli belgeler

Vize nedir ve nasıl alınır?

Vize, yurt dışına seyahat etme planı bulunan kişilerin, gitmek istediği ülkenin talep ediyor olması durumunda ilgili kurumlardan alması gereken izin belgesidir. Vize başvurusu, konsolosluklar ya da aracı kurumlar gibi dış temsilcilikler ya da havalimanı ve sınır kapılarında bulunan gişeler aracılığı ile yapılır.

İtalya vize ücreti 2022

İtalya Schengen vize ücreti ise, güncel olarak belirlenmiş olan fiyata göre; 160 avro'dur.

İTALYA VİZESİ NASIL ALINIR?

İtalya vizesi alabilmek için, ilk önce, hatasız ve eksik olmayacak şekilde doldurulacak olan ve imzalanacak olan vize müracaat formu ile müracaatta bulunacak kişinin kimlik fotokopisi gerekmektedir. Pasaport süresi seyahat bitiş zamanından başlayarak en az 105 gün geçerli olmak zorundadır ve vize basılabilecek şekilde minimum 2 adet sayfası var olmalıdır. Başvuru formu ve pasaporta atılan imzaların ikisi de aynı olmalıdır ve kesinlikle paraf atılmamalıdır. Ayrıca, İtalyan Konsolosluğu bütün başvuran kişilerden tam vukuatlı nüfus kayıt örneği istemektedir. Vize işlemlerinin başlatılması için pasaportun gerekli olan evraklar ile beraber iletilmesi gerekmektedir. Elçilikler ve Konsolosluklar, vize başvuruları yapıldıktan hemen sonra ayrıca, görüşme ve de evrak isteğinde bulunabilmektedir.

İTALYA VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, GEREKLİ EVRAKLAR VE ÜCRETİ NE KADAR?

İtalya vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşların bilmesi gereken en önemli şey şudur; İtalya, Schengen üyesi bir devlet olduğu için, alınacak olan vize Schengen vizesi olacaktır. Bu sebeple, İtalya Schengen vizesi almak için İtalya Konsolosluğu'na, İtalya Schengen vize müracaatında bulunulması gerekmektedir. Bu işlemin evvelinde ise gerekli olan tüm evrakların eksiksiz ve yanlışsız şekilde tamamlanıp hazır edilmesi gerekmektedir. Eğer bu başvuru evrakları doğru şekilde hazır edilmez ise kişinin talebi olumsuz tamamlanacaktır. Kısacası, başvurmak için, öncelikle; başvuru için gerekli olan tüm belgeler ve evraklar toplanmalıdır. Ardından, İtalya Schengen vizesi için randevu alınmalıdır. Başvuru formu doldurulmalıdır ve başvuru ücreti ödenmelidir. Sonunda ise başvuru formu gönderilmelidir.

İtalya'ya gitmek için gerekli belgeler

-6 ay geçerliliği olan pasaport, pasaport fotokopileri, eski pasaportlar eğer var ise ve kimlik fotokopisi

-2 adet biyometrik fotoğraf - son 6 ayda çekilmiş olmalı

-Uçak ve otel rezervasyonları

-Banka hesabı bilgileri

-Maddi durumu betimleyen evrakların tüm kopyaları

-Ticari ziyaretler için gerekli olan davetiye

-Aile ziyareti için gerekli olan davetiye ve kimlik fotokopileri

-İmzalı vize başvuru formu

-Turistik başvuru için e-Devlet üzerinden alınacak detaylı nüfus kayıt örneği

-Seyahat sağlık sigortası

-Sgk belgeleri

-Maaş bordrosu

Vize süresi ne kadar?

- Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye'de sağladığı kalış süresi, her 180 günde 90 günü geçemez. Türkiye'de son 180 gün içerisinde toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye'ye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir.

italya'ya giriş şartları covid

İtalya Sağlık Bakanlığı web sayfasında yayımlanan bildirime göre 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren, Avrupa Birliği ülkelerinden ve üçüncü ülkelerden İtalya'ya giriş için Covid 19 Aşı Kartı gerekliliği kaldırılmış bulunmaktadır.

Schengen vize ücreti Öğrenci

Okula gitmek ya da bir eğitim etkinliği veya programına katılmak gibi ağırlıklı olarak eğitim amacıyla seyahat edecekseniz, Schengen Öğrenci Vizesi için başvurmanız gerekir. Schengen vize ücreti özellikle seyahat etmeyi seven ve vize çıkarmak isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. Bu nedenle de sık sık internet üzerinden araştırılmaktadır. Schengen vize ücreti 2022 yılı itibari ile 80 Euro olarak belirlenmiştir. Vize harç bedeli 80 Euro, başvuru merkezi ücreti ise 60 Euro'dur.

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