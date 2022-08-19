19 Ağustos dolar - euro kuru bugün kaç TL? Borsa, döviz son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 0,19 puan artışla 3.020,20'den tamamladı.

Borsa İstanbul 19 Ağustos gününü de artışla kapattı

BIST 100 endeksi, güne 7,85 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 3.027,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.999,46, en yüksek 3.051,83 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 3.020,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,68 ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, mali endeksi yüzde 0,37, ve teknoloji endeksi yüzde 1,11 azaldı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,17 puan ve yüzde 0,31 düşüşle 3.279,07 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.748,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.748,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,5 azalışla 1 milyon 25 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,0640 lira, satışta 18,1364 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9562 lira, satışta 18,0281 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,04'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0040, sterlin/dolar paritesi 1,1790, dolar/yen paritesi de 137,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 96,2 dolardan işlem görüyor.

Euro 18.21 TL seviyelerinden başladığı haftanın son gününü 18.21 TL’den tamamladı.

Kuyumcular Cumartesi günü açık mı 20 Ağustos 2022 Cumartesi kaça kadar açık, çalışıyor mu, hafta sonu hangi gün açık hangi gün kapalı olurlar, saat kaça kadar, kuyumcular hafta sonu çalışıyor mu, açık mı, saat kaça kadar hizmet veriyor soruları Cumartesi günü düğüne gidecek olanlar ve hafta içi altın alamayanlar için cevabı merak edilen sorulardır. Peki, Kuyumcular Cumartesi açık mı yarın 6 Ağustos 2022 Cumartesi kaça kadar açık, çalışıyor mu?

Türkiye genelinde kuyumcuların çalışma saatleri ve mesaileri farklılık gösterebiliyor.

Bazı illerde kuyumcular hafta sonu sadece cumartesi günü çalışırken, bazı illerde ise hem cumartesi hem de pazar günü çalışıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin AVM ve büyük alışveriş çarşılarında kuyumcular pazar günleri de hizmet veriyor.

Ancak pazar günleri alışveriş yapmak vatandaş açısından biraz dezavantajlı olabiliyor.

Çünkü altının alış fiyatı hafta sonunda hafta içine göre bazen farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle mümkün oldukça hafta içi altın alışverişini bitirmek gerekiyor.

Kuyumcuların mesai saatleri ise işletmelere göre değişiyor; ancak genel olarak sabah saat 9.00'dan akşam saat 21.00'e kadar açık kuyumcu bulmak mümkündür.