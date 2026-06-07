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Yaşam 10 dakikada alev topuna döndü! Dükkanını kurtarmak isterken yaralandı
Yaşam

10 dakikada alev topuna döndü! Dükkanını kurtarmak isterken yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay Defne'de tostçuluk yapan esnafa ait konteyner iş yeri, çıkan yangında kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Alevlere müdahale etmeye çalışan esnafın eli ve yüzü yandı.

Hatay’da konteynerdeki tostçu dükkanı, dakikalar içinde alevlerin arasında kaldı.Yangın, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde bulunan konteyner iş yerinde çıktı. Konteyner iş yerinde tostçuluk yapan esnaf çalıştığı esnada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği iş yeri, 10 dakika içerisinde alev topuna döndü ve içerisinde patlamalar yaşandı. Yangını fark eden esnaf ve komşular, yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner iş yeri kullanılamaz hale gelirken yangını söndürdüğü esnada yaralanan esnaf ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Hastaneye kaldırıldı

Konteynerin 10 dakika içerisinde küle döndüğünü söyleyen Dilara Toprak, "Burası esnaf kardeşimizin tostçu dükkanı, elektrik kontağından çıkan yangında yanıyor. Esnaf kardeşimiz yangını söndürmeye çalışırken tüp patlıyor. Konteynerde kullanılan malzeme çabuk yanıyor. Birdenbire kısa sürede alevler içinde kaldı ve biz hala şok içerisindeyiz. Esnaf yangından dolayı eli ve yüzü yanarak yaralandı ve tedavi görüyor. Komşu esnaf yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Komşular erken müdahale etmeselerdi buradaki bütün dükkanlar yanardı. Hemen hemen 10 dakika içerisinde her yer yandı" ifadelerini kullandı.

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