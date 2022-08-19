2022 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport randevusu nereden alınır? Pasaport başvuru durumu sorgulama

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yüzde 36 oranındaki yeniden değerleme sonrası 2022 yılında pasaport harçlarında fiyatları şu şekilde oldu: Pasaport defteri 180 liradan 225 liraya yükseldi.

6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL'den 309 TL'ye,

yıllık pasaport harcı 450,8 TL'ye,

yıllık pasaport harcı 738 TL'ye,

yıllık pasaport harcı 1048,7 TL'ye,

10 yıllık pasaport ücreti 2022

4-10 yıllık pasaportun bedeli ise 3 bin 103 lira olacak. Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.

Pasaport Başvuru Randevusu - E-Devlet

e-Devlet Kapısı;

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: Pasaport Başvuru Randevusu için BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl kasım ayının başında ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.