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Yerel Alış veriş cinayetle bitti “Araç arızalı çıktı” diyerek tabancayla vurdu
Yerel

Alış veriş cinayetle bitti “Araç arızalı çıktı” diyerek tabancayla vurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Alış veriş cinayetle bitti "Araç arızalı çıktı" diyerek tabancayla vurdu

Adana’da sokakta yürürken karşılaştığı şahsı tabancayla vurarak öldürüp, arkadaşını yaralayan zanlı, saklandığı dağ evinde yakalandı. Cinayet zanlısı Bişar Oğuz’un bir süre önce Cumali Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu, taraflar arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı.

Olay, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Bişar Oğuz ile Cumali Kocabey sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Bişar Oğuz, belinden çıkardığı tabancayla Kocabey’e ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlarla Cumali Kocabey sırtından, yanındaki arkadaşı Doğan Toprak (26) ise ayağından vurularak yere yığılırken, şüpheli ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kocabey ve Toprak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Cumali Kocabey, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Doğan Toprak ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli Oğuz'un bir süre önce Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu, taraflar arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Polis, bölgedeki ve güzergahtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kameralarından alınan 550 saatlik görüntüyü inceledi. Mersin’e kaçtığı belirlenen şüphelinin, Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası’ndaki bir dağ evinde saklandığı saptandı.

Bu tespitler üzerine ekipler, adrese operasyon düzenledi. Polisin yaptığı baskında şüpheli Bişar Oğuz yakalanıp, gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Oğuz, ifadesinde, “Cumali'den satın aldığım araçta mekanik arıza oluştu. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Yanındakiyle birlikte bana saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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