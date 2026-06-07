  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli'den dikkat çeken Rahmi Koç açıklaması Feti Yıldız'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bundan büyük kazanç mı olur? VIP Mercedes tartışması büyüyor?" Yoksa 270 bin Euro başka bir yere mi ödendi! Ece Sevim’den bomba iddialar Tamar Tanrıyar Ekrem İmamoğlu’nu rezil rüsva etti. "Çişim Geldi, Durmadılar!" Özgür Özel’in dokunulmazlığını boş verin: Ferdi Zeyrek’i kim öldürdü? Yılmaz Özdil’den çok tartışılacak iddia TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e kötü Kemal Kılıçdaroğlu'na güzel haber: Önleyecek madde yok Ekrem’in emanetçisi Özgür’den istismar siyaseti! Dün ‘Alevileri s…tir et’ , bugün Alevilere vaat Genel Kurul olaylı geçiyor! Aziz Yıldırım'ı küplere bindiren tezahürat Keir Starmer’den şok iddia: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir İmamoğlu’ndan para alan gazeteciler kim? Kim Bu Saraçhane Bülbülleri? Atay’dan Sert İddialar
Yerel Batman'da feci kaza! Araç kamerası her anı saniye saniye kaydetti!
Yerel

Batman'da feci kaza! Araç kamerası her anı saniye saniye kaydetti!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Batman merkez Akyürek Mahallesi'nde seyir halindeki bir motosiklet, önünde ilerleyen ve dönüş yapmaya hazırlanan otomobile arkadan hızla çarptı.

Batman'da motosikletin otomobille çarpışma anı araç kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Akyürek Mahallesi'nde seyir halindeki motosiklet, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı. Görüntüde, motosiklet sürücüsünün dönüşünü almaya çalışan otomobile arkadan çarptığı, sürücünün savrulduğu yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim
Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim

Gündem

Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim

Arınanlar mı kazanacak, hırsızlar mı? Övür’den CHP’ye zor soru
Arınanlar mı kazanacak, hırsızlar mı? Övür’den CHP’ye zor soru

Gündem

Arınanlar mı kazanacak, hırsızlar mı? Övür’den CHP’ye zor soru

Cevdet Yılmaz zafer kazanan KKTC milli takımını tebrik etti
Cevdet Yılmaz zafer kazanan KKTC milli takımını tebrik etti

Gündem

Cevdet Yılmaz zafer kazanan KKTC milli takımını tebrik etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23