Belçika aile birleşimi vizesi nasıl alınır? Gerekli evraklar nelerdir? Belçika vizesi ne kadar sürede çıkar?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin yasal prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirmeleri sonrasında Belçika aile birleşimi vizesini almaya hak kazanmaktadır.

Belçika ülkesi adına talep edilen aile birleşimi vizesinde ülkeye giriş yapmadan önce ülkede uyum kurslarına katılım zorunluluğu bulunmaktadır. Daha sonra vatandaşların mutlak bir şekilde istenen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Belçika Aile Birleşimi Vizesi Nasıl Alınır?

Belçika'da ailesi bulunan ve ailesini ziyaret etmek isteyen kişilerin Belçika aile birleşimi vizesini almaları gerekmektedir. Fakat Belçika'da bulunan kişinin o ülkede oturması veya Belçika vatandaşı olması gerekmektedir. Belçika'da bulunan aile üyelerinden daveti alınması ve aile üyesinin adres, kimlik ve iletişim bilgilerini gösteren belgelerin evrak dosyasına eklenmesi de gerekli şartlardan birisidir.

Belçika aile birleşimi vizesi almak için öncelikle online vize başvuru formu doldurulmalıdır. Bunun için VisaOnWeb internet sitesi üzerinden hesap oluşturulması gerekir. Belçika vize başvuru formu eksiksiz olarak doldurduktan sonra vize başvurusu için yetkilendirilmiş Belçika vize başvuru merkezinden randevu alınmalıdır. Randevu tarihinde parmak izi verisi alınmaktadır. Fakat randevu zamanına kadar gerekli belgelerin hazırlanması randevu tarihinde yetkililere iletilmesi de gerekli şartlardan birisidir.

Ne Kadar Sürede Çıkar?

Belçika aile birleşimi vize başvuru işlemlerinde gerekli olan işlemler eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır. Özellikle vize başvuru randevusunun bir ay önceden alınması önerilir. Belgelerin ise seyahat tarihinden en az 1 ay öncesinden hazırlanmaya başlanması herhangi bir aksilik çıkmaması için çok önemlidir.

Tüm bu işlemlerin ardından vize harç bedeli ödenmektedir. Bu ücret nakit bir şekilde Belçika vize başvuru merkezlerine ödenir ve ödemenin ardından 7ile 10 iş günü içerisinde vize sonuçları açıklanmaktadır. Fakat vize alma işlemleri sırasında bazı noktalara dikkat edilmemesi durumunda bu süre uzayabilmektedir. Belçika aile birleşimi vizesi alınırken şu noktalara da dikkat etmek gerekir.

Gerekli Evraklar Nelerdir?

Belçika aile birleşimi vizesi işlemlerinde gereken evrakların tam olarak hazırlanması vizenin olumlu sonuçlanması açısından çok önemlidir. Vize için gerekli evraklar şunlardır:

- Vize başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekir.

- Pasaportların güncel olması, 2 adet boş sayfanın olması ve 10 yıldan eski olmaması gerekir.

- 2 adet vesikalık resmin istenilen ölçülerde ve güncel tarihli olması gerekir.

- Uluslararası evlenme ve doğum belgeleri gerekir.

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile beraber tam teknik nüfus kayı örneği gerekmektedir.

- İkamet belgesinin Türkiye'den ve Belçika'da yaşayan ve aile birleşimi yapacak olan eşten alınması gerekir.

- Kimlik bilgilerinin Belçika'da yaşayan kişilerin evraklarının dosyaya eklenmesi gerekir.

- Güncel son 3 ay maaş bordrosu ve hesap dökümlerinin bilgileri istenmektedir.

- Eşlerin daha önce evlenmesi durumunda belgeleri ve çocuklar ile ilgili belgelerin aktarılması gerekir.

- Belçika aile birleşimi için yabancı dil yeterliliğinin de bulunması gerekir.

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