İsrail Lübnan'da beyaz fosfor bombası kullandı!

İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da, beyaz fosfor bombası kullandığı, ABD medyasındaki görsellerle de desteklenmiş oldu. Fosfor bombası kullanımı, 1980 Konvansiyonel Silahlar Anlaşması'na göre suç teşkil ediyor.

New York Times tarafından toplanan görsel kanıtlarda, işgal ordusunun, Lübnan topraklarında yürüttüğü saldırılarda, ülkenin yoğun nüfuslu bölgelerine son derece zararlı ve yanıcı bir madde olan beyaz fosfor bombası kullandığı belirtildi.

Beyaz fosfor bombasının belirgin duman izlerinin, en son 30 Mayıs'ta yaklaşık 40 bin nüfuslu Nebatiye şehrinde, işgal ordusunun bölgedeki önemli bir yapı olan Beaufort Kalesi'ni ele geçirdiği sırada çekilen ve NYT tarafından doğrulanan sosyal medya görüntülerinde tespit edildiği bildirildi.

Gazetenin haberinde, siyonist rejim ile Hizbullah arasında martta yeniden başlayan çatışmalar sonrasında "sahil kenti Sur'un yanı sıra El-Kuleyha, Hıyam ve Yohmor adlı 3 küçük kasaba yakınlarında beyaz fosfor kullanıldığı" ortaya konuldu.

Haberde, "Beyaz fosfor havaya maruz kaldığında kendiliğinden tutuşur ve söndürülmesi son derece zordur. Genellikle ordular tarafından savaş sırasında yangın çıkarmak ve duman perdesi oluşturmak için kullanılan beyaz fosfor, kendi başına yasa dışı değildir ancak sivillere karşı veya sivillerin yaşadığı bir bölgede kasıtlı olarak kullanılması uluslararası savaş hukukunu ihlal eder." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'ın 4 ayrı bölgesinde beyaz fosfor kullanımıyla ilgili koordinatlarını belirterek, siyonist rejime sorular yöneltildiği ancak cevap alınamadığı aktarılan haberde, söz konusu görüntülerin, Lübnan'da havada patlayan top mermilerini gösterdiği ve aşağıya doğru yanan beyaz fosfor akıntıları yaydığı, bunun da siyonist rejimin daha önce Amerikan M825A1 mermilerini kullanmasıyla tutarlı olduğu kaydedildi.

Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütünün 2024 tarihli bir raporu, bu tür mühimmatın Lübnan'da yaygın olarak kullanıldığını belgeledi ve gerekliliğini sorgulayarak, işgal ordusunun 2024'te kullandığı bildirilen M150 mühimmatı gibi alternatiflerin bulunduğuna dikkat çekmişti.

Siyonist rejimin, 2009'da Gazze'de ve 1982-2006 dönemindeki Lübnan çatışmalarında da beyaz fosfor kullandığı, işgal ordusunun Ekim 2023 sonrasında Lübnan'a aynı bombayı 200'den fazla attığı bilgileri uluslararası haber organlarında yer almıştı.

Lübnan hükümeti, Ekim 2023'ten bu yana siyonst rejimin beyaz fosfor kullanımına ilişkin endişelerini Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi'ne 4 mektup iletmiş, Konsey'e iletilen 3 Temmuz 2024 tarihli mektupta, hükümet verilerine göre Lübnan'ın güneyinde beyaz fosfor kullanımı sonucu 600'den fazla yangın çıktığı belirtilmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, beyaz fosfor etle temas ettiğinde ciddi yanıklara neden oluyor ve solunması halinde solunum ve göz yaralanmalarına da yol açabiliyor.

Askeri mühimmatta kullanılan beyaz fosfor, fosfat kayalarından elde ediliyor. Kristal, katı yapıya sahip beyaz fosforun rengi, ışığa maruz kaldığında koyulaşıyor.

İnsanlar için son derece zehirli olan beyaz fosfor dumanı, teneffüs edildiğinde ciğerlerde ani yaraların oluşmasına ve nefessiz kalarak boğulmaya yol açabiliyor.

Beyaz fosfor, ciltte de ikinci ve üçüncü derece süregelen yanıklara neden olabiliyor.

Oksijenle temas ettiği anda kolayca alev alan bu zehirli madde, ayrıca beyaz veya sarı renkli duman salma özelliğinden dolayı sis maddesi olarak da kullanılıyor.

Beyaz fosfor, bomba olarak kullanıldığında da patlayıcı etkisinin yanı sıra yangınlara yol açıyor.