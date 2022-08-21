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Ekonomi Schengen sıkıntısı acenteleri zorluyor
Ekonomi

Schengen sıkıntısı acenteleri zorluyor

Vize başvurularında yaşanan sıkıntılar seyahat acentelerini de güç durumda bırakıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 19:49:00 -
Schengen sıkıntısı acenteleri zorluyor

Acentelerin yetkilileri, bu sıkıntılardan ötürü turların iptal edildiğinden yakınarak, şunları dile getiriyorlar: “Pandeminin ardından tüm dünyada artan seyahat eğilimi vize başvurularını arttırıyor. Art arda gelen başvurular yığılmalara neden oluyor. Müracaatlara yanıt sürelerinin 10 haftayı bulması ve vize kabul oranlarında büyük düşüş görülmesi önemli sorunlara yol açıyor. 3 bin TL’ye varan vize ücretlerinin başvurunun reddi durumunda iade edilmemesi de öyle. Bu durum bizi müşterilerimizle karşı karşıya getiriyor.” Yetkililer, ayrıca “Devletimizin ilgili birimlerinin yürüttükleri çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Faaliyetlerimize olumsuz yansıyan Schengen vizesi sorununun bir an evvel çözülmesini diliyoruz. Hem Avrupa Birliği hem de Türkiye Cumhuriyeti makamlarının çözüme yönelik adımları hızlandırılmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullanıyorlar.

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