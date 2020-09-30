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Spor Schalke 04'te oynayan Ozan Kabak’a 4 maç men cezası
Spor

Schalke 04'te oynayan Ozan Kabak’a 4 maç men cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:46:12 -
Schalke 04'te oynayan Ozan Kabak’a 4 maç men cezası

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 4 maç men ve 15 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Alman Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, DFB’nin spor mahkemesinin rakibe sportmenliğe aykırı davranmaktan dolayı Ozan Kabak'a 4 maç men ve 15 bin avro para cezası verdiği belirtildi.

Ozan Kabak’ın ikinci sarı karttan kırımızı kart görmesinden dolayı bir maç oynamama cezası da aldığına işaret edilen açıklamada, 4 maç men cezasının kırmızı karttan doğan cezadan sonra yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Ozan böylece Schalke 04'ün 5 resmi maçında forma giyemeyecek.

Ozan Kabak, Werder Bremen ile geçen hafta oynanan karşılaşmanın 26. dakikasındaki bir pozisyon sonrasında rakibine doğru tükürdüğü televizyon görüntülerinde ortaya çıkmıştı.

Ozan, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, rakibinden özür dileyerek tükürmeyi hedeflemediğini ve bilinçli bir hareket olmadığını ifade etmişti.

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