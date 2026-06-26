Sayıştay Başkanlığına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
TBMM Genel Kurulu’nda Sayıştay Başkanlığına Metin Yener’in yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, seçimin 24 Haziran 2026 tarihli Genel Kurul birleşiminde yapıldığı belirtildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığına Metin Yener'in yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yener'in, Sayıştay Başkanı seçilmesine ilişkin TBMM Kararı'nda, "3 Aralık 2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 13 ve 16'ncı maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 24 Haziran 2026 tarihli 106'ncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir." ifadesi yer aldı.